Norteamericanos levantan la voz contra extorsiones por parte de policías en Tijuana

(NOTICIAS YA).-Norteamericanos levantan la voz por supuestos abusos cometidos por miembros de la policía de Tijuana, diciendo que los agentes están prácticamente de cacería, incluso los acompañan hasta al cajero, para cobrar la supuesta mordida.

El robo a comercios ha aumentado en Baja California a tal grado que puso a la entidad en primer lugar nacional, pero no es el único liderazgo, también Baja California lo tiene, en cuanto a robo de vehículos y el segundo lugar en homicidios en todo México.

En un año, de enero del 2020 a enero del 2021, el aumento de asesinatos fue del 36 por ciento y es de observarse un aumento de abusos policiacos.

"En la administración que se acaba de ir les di los nombres y las personas de algunos policías que estaban extorsionando en el cruce fronterizo, les enseñamos fotos y decidieron no hacer nada, hicieron caso omiso”, comentó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del consejo ciudadano de seguridad pública.

Al visitar Tijuana por razones médicas, gastronómicas o esparcimiento, ciudadanos norteamericanos son extorsionados por policías municipales, comisionados en las inmediaciones de la garita de el chaparral, o en la zona centro de Tijuana.

Una vez que cruzan la frontera les piden desde 200 dólares, inclusive los acompañan al cajero para que les den el efectivo y los dejen continuar con su estadía.

Tal es el caso del señor Aguirre, quien cruza a Tijuana para visitas médicas, pero ya contempla cambiar su atención hacia California, porque en un día, lo han llegado a detener hasta en cuatro ocasiones.

"Con 20 dólares lo dejan ir a uno, pero uno no tiene por qué darles porque traigo mi licencia, registro, aseguranza, todo legal, pero siempre buscan algo siempre, o han amenazado con sembrar algo en el carro si no les das". Dijo el señor Aguirre, residente de San Diego.

Aunque también hay policías que aceptan "trueque" en el pago de la extorsión, con artículos personales, como el caso de un joven de San Diego que después de una noche de fiesta en Tijuana, no pudo conducir y pidió un Uber para llegar a la garita de San Ysidro donde lo detuvo la patrulla, lo bajaron del vehículo y ordenaron al conductor de Uber retirarse del lugar.

"Me dijeron, si no nos pagan nuestros 220 dólares te vamos a llevar, querían todo, estaban checando nuestras fotos y todo eso y nos pidieron la clave del teléfono y es cuando nos dijeron que si no teníamos el dinero teníamos que renunciar al teléfono”, dijo Yoshua, residente de San Diego.

Hasta el momento las autoridades no han hablado sobre el tema.