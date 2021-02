Personas de 65 años en adelante podrán vacunarse contra COVID-19 en el Centro Livestock 

(NOTICIAS YA).-Los adultos de 65 años en adelante son ahora elegibles para vacunarse contra COVID-19 en el Centro de Eventos Livestock de Reno-Sparks, así lo anunció el Centro de Información Regional.

Aquellos que entren dentro de esta categoría pueden usar la Forma de Inscripción para la Vacuna contra COVID-19 para los de Edad Avanzada del Condado de Washoe, o llamar al 775-328-2427 para recibir asistencia con su inscripción.

El Distrito de Salud del Condado de Washoe ha extendido invitaciones por correo electrónico y por teléfono a más de 25,000 personas de edad avanzada, de 70 años o mayores que se han inscrito en la lista de espera de COVID-19 para los de edad avanzada.

Alrededor de 10,000 personas de 70 años o mayores fueron contactadas por teléfono o correo electrónico a principios de esta semana con la oportunidad de inscribirse para una cita.

Debido a que todos los de edad avanzada fueron invitados, el Equipo de respuesta de COVID-19 tomó la decisión de abrir la disponibilidad al próximo grupo en la lista de población considerada de ‘alto riesgo’ de contraer COVID-19 en el estado, la cual incluye nevadenses de 65-69 años.

“El equipo de respuesta de COVID-19 ha estado trabajando diligentemente para vacunar a la mayoría de los residentes elegibles que sea posible en el Condado Washoe basado en la distribución actual de vacunas recibidas,” dijo Kevin Dick, Oficial del Distrito de Salud del Condado de Washoe. “Debido a este arduo trabajo y los esfuerzos de nuestros socios comunitarios por vacunar a la población de 70 años o mayor, es que podemos abrir la elegibilidad a los de 65 años o mayores. Continuaremos vacunando a los de edad avanzada y aquellos en la fuerza laboral de primera línea/esencial. Apreciamos nuestros proveedores comunitarios por ponerse al frente para administrar vacunas a los de edad avanzada y continuaremos trabajando juntos para inyectar cuantas vacunas contra COVID-19 sea posible.”

Por ello las autoridades de salud instan a estas personas que se inscribieron en la lista de espera, a que revisen sus correos electrónicos (incluyendo folders de spam) y sus mensajes de voz para asegurarse que recibieron su notificación para programar una cita y recibir la inmunización.

Los correos electrónicos enviados fueron personalizados con los datos que los residentes proporcionaron en la forma de inscripción para la lista de espera de vacunas.

Las invitaciones electrónicas fueron emitidas por el Distrito de Salud del Condado de Washoe y tienen el logotipo de dicho Distrito en la parte superior.

Recuerde que es importante hacer clic en el enlace que está en el correo electrónico para programar su cita.

Si usted tiene de 65-69 años y ya se inscribió en la lista de espera, no tiene que volver a inscribirse.

¡IMPORTANTE!

Se pide a las personas de 70 años an adelante que estaban en la lista de espera, pero que no recibieron una llamada o correo electrónico, que vuelvan a enviar el formulario para estar en la lista de espera, para posteriormente enviarla por correo electrónico a covidvaccine@washoecounty.us o llamando al 775-328-2427 (debido al alto volumen de llamadas, podría ser puesto en espera, pero no cuelgue la llamada).

El Distrito de Salud se asegurará que las formas recientes sean extraídas para garantizar que todos los que estén en esa lista sean contactados ya sea por teléfono o correo electrónico.

Si usted recibió un correo electrónico pero piensa que podría ser spam, favor de llamarnos o mandarnos un correo electrónico, para evitar posibles intentos de estafa.

A su vez, se le pide que ayude a los adultos mayores a diligenciar el formulario para que se vacunen lo antes posible, especialmente aquellos que tienen dificultades para acceder a un correo electrónico o servicios de internet.

Para ver una lista de proveedores comunitarios que están administrando la vacunas a los de edad avanzada, visite el sitio web del condado.

https://www.covid19washoevaccine.com/pages/senior-vaccine

We're able to move into the next age group for COVID #vaccines! https://t.co/iu1oZWnYuq

— Washoe County (@washoecounty) February 24, 2021