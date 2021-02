Recién nacido en D.C. presenta 51,400 veces más de carga viral, que pacientes de Covid

(NOTICIAS YA).- Especialistas y médicos en Washington, Distrito de Columbia, están sorprendidos ante el caso de un bebé que presenta una cantidad de carga viral nunca antes presentada en un caso de Covid-19 en nuestra región.

El bebé recién nacido está hospitalidado en el Hospital Nacional de Niños y de acuerdo al Washington Post, los médicos no solo están confundidos sino también alarmados.

LEE: Identifican variantes de Covid-19 del Reino Unido y Sudáfrica en Washington D.C.

Especialistas mantienen todas las normas de bioseguridad sobre el bebé debido a la alta posibilidad que pueda tener el menor de contagiar a más personas.

El Post publicó que los médicos al darle segumiento al Coronavirus que había infectado al niño, encontraron una nueva variante del virus.

Roberta DeBiasi, jefa de enfermedades infecciosas del hospital, dijo al Post que "Podría ser una completa coincidencia, pero la asociación es bastante fuerte. Si ve a un paciente que tiene exponencialmente más virus y es una variante completamente diferente, probablemente esté relacionado ".

LEE: 2 personas de Montgomery dan positivo a variante de Covid procedente de África

Alan Beggs, un experto en genómica del Boston Children's Hospital dijo a The Washington Post que "por ahora, no hay evidencia de que esta o cualquier otra variante del coronavirus realmente enferme a los niños o cause síntomas más severos"

Especialistas agregaron que las cargas virales altas son típicas en los recién nacidos debido a alguna peculiaridad de su sistema inmunológico subdesarrollado, sin embargo esta es mayor que todas las presentadas.

En el Hospital Nacional de Niños se han atendido desde que inició la pandemia alrededor de 2,000 niños.

CASOS COVID EN WASHINGTON D.C.

En Washington, Distrito de Columbia, actualmente se reportan 39,943 casos de Covid-19, sin embargo en la región los casos ya están rondando el millón de casos positivos.

Cabe mencionar que al Hospital Nacional de Niños son enviados los niños de la región de Washington D.C., Maryland y Virginia.