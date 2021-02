Al menos un herido tras incendio en fábrica de reciclaje de Texas

(NOTICIAS YA).- Al menos una persona resultó herida durante un incendio en una fábrica de reciclaje ubicada al Este de Fort Worth, en el estado de Texas; informaron las autoridades locales a través de redes sociales.

El Departamento de Bomberos de Fort Worth indicó en Twitter que trabajaron con los oficiales de Richland Hills, Haltom City, Hurst Bedford, Colleyville y North Richland Hills, para responder al incendio en una estructura comercial en Handley Ederville Road.

El edificio afectado es la sede y manufacturera de Advanced Foam Recycling, reportó NBC5. Mientras que Manejo de Emergencia de Haltom City publicó en Twitter que inicialmente el incidente fue un incendio de alarma 2.

Una persona resultó herida en el incendio, de acuerdo al departamento de bomberos. La víctima, cuya identidad no fue revelada, acudió por sí sola al hospital antes de que llegara el personal de emergencia. Se desconoce su estado de salud.

El incendio comenzó alrededor de las 12:30 pm CT, dijo el departamento de bomberos. Se desconocen la causa exacta detrás del incidente. A las 3:35 pm CT, el fuego seguía activo con alarma 5.

Manejo de Emergencia de la Ciudad de Halton indicó que aún no había necesidad de evacuar, pero las personas deberían mantenerse en casa si se encuentran en la zona del Suroeste de Fort Worth.

