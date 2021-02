Atención: lista de cierres y retrasos en algunas escuelas y entidades del área metropolitana de Denver 

(NOTICIAS YA).-Una fuerte tormenta invernal arrojó varias pulgadas de nieve durante la noche en Colorado y el área metropolitana de Denver.

Como consecuencia, las carreteras están cubiertas de nieve con algunos parches de hielo en el área de Denver afectando el desplazamiento a la escuela o lugar de trabajo la mañana del jueves.

Por ello varios distritos escolares oficicinas y negocios decidieron cerrar o retrasar la hora de apertura y comienzo de actividaades:

27J Schools

Cerrado el jueves

5280 Gymnastics

Cerrado el jueves

5280 High School

Cerrado el jueves

Abiding Hope Preschool

Cerrado el jueves

Ability Connection Colorado

Cerrado el jueves

Acacia Learning Center

Cerrado el jueves

Acad. of Charter Schools Adams Co.

Cerrado el jueves

Accelerated Schools

Clases a distancia

Action Learning Academy K-8

Clases a distancia

Adams 12 Five Star Schools

Cerrado el jueves

Adams County Combined Courts

Abre a las10 a.m.

Adams County Govt Office

Abre a las10 a.m.

Adams County School District 14

Clases a distancia

Air Care Colorado

Abre 2 horas más tarde

Air Force Academy

Abre 2 horas más tarde

All Souls School and ELC

Cerrado el jueves

Amaryllis Therapy Network

Cerrado el jueves

Ambleside School of Colorado

Cerrado el jueves

American Academy

Cerrado el jueves

American Animal Hospital Association

Cerrado el jueves

American Indian Academy of Denver

Cerrado el jueves

Anastasis Academy

Clases a distancia

Anchor Center for Blind Children

Cerrado el jueves

Annunciation School

Cerrado el jueves

Arapahoe Community College

Abre a las10 a.m.

Arapahoe County

Cerrado el jueves

Arapahoe Credit Union

Abre a las 11:00 AM

Arma Dei Academy

Cerrado el jueves

Arrupe Jesuit High School

Clases a distancia

Art Garage

Cerrado el jueves

Aspen Academy

Cerrado el jueves

Aspen Creek Academy

Cerrado el jueves

Assumption Catholic School

Cerrado el jueves

Augustana Early Learning Ctr.

Cerrado el jueves

Augustine Classical Academy

Abre a las 9:30 a.m.

Auraria Campus CCD Metro UCD

Abre a las 11:00 a.m.

Auraria Higher Education Center

Abre a las 11:00 a.m.

Aurora Mental Health Center

Abre 2 horas más tarde

Aurora Public Schools

Cerrado el jueves

Ave Maria Catholic School

Cerrado el jueves

Aveda Institute Denver

Abre 2 horas más tarde

AXL Academy

Cerrado el jueves

Bayaud Enterprises

Abre 2 horas más tarde

Belle Creek Charter School

Cerrado el jueves

Belleview Christian School

Cerrado el jueves

Bennett School Dist. 29-J

Clases a distancia

Beth Eden Baptist

Cerrado el jueves

Bethany Early Childhood Ctr

Cerrado el jueves

Bethlehem Lutheran School ELC

Cerrado el jueves

Bishop Machebeuf High School

Clases a distancia

Blessed Sacrament Catholic School

Cerrado el jueves

BLM National Operations Center

Abre 2 horas más tarde

Boulder Country Day School

Abre 2 horas más tarde

Boulder Valley and Denver Allergy & Asthma

Cerrado el jueves

Brightmont Academy: Broomfield

Clases a distancia

Brightmont Academy: Castle Pines

Clases a distancia

Bromley East Charter School

Cerrado el jueves

Broomfield Combined Courts

Abre a las10 a.m.

Brother Bear Child Care

Cerrado el jueves

Buckley Air Force Base - 460th SW/PA

Abre 2 horas más tarde, 30 minutes

Butterfly Pavilion

Abre a las10 a.m.

Byers School Dist. 32-J

Cerrado el jueves

Cadence Academy: Columbine

Abre a las 9:00 a.m.

Cadence Academy: DTC

Abre a las 9:00 a.m.

Cadence Academy: Ken Caryl

Abre a las 9:00 a.m.

Calvary Chapel Aurora

Cerrado el jueves

Calvary Christian Academy

Cerrado el jueves

Calvary Temple Child Enrichment Center

Cerrado el jueves

Cannon Learning Center 1

Cerrado el jueves

Caring Hands Transport & Community Services

Cerrado el jueves

Castle Pines Academy

Abre 1 hora más tarde, 30 minutes

Castle Rock Senior Activity Center

Abre a las10 a.m.

Catholic Charities - Early Childhood Programs – Full Day

Abre 1 hora más tarde

Catholic Charities – Early Childhood Programs – Half Day

Abre 1 hora más tarde

Cedarwood Christian Acad.

Cerrado el jueves

Cherry Creek Elevation & K-5 Online

Horario regular

Cherry Creek Presbyterian Church

Cerrado el jueves

Cherry Creek Schools

Cerrado el jueves

Cherry Hills Christian

Cerrado el jueves

Cheyenne Mountain District 12

Cerrado el jueves

Children's Garden Montessori School

Cerrado el jueves

Childrens Haven Child Care Center

Abre a las 9:30 a.m.

Christ Lutheran Preschool: Highlands Ranch

Cerrado el jueves

Christ the King Roman Catholic School

Cerrado el jueves

City and County of Broomfield

Abre a las 10 a.m.

City of Brighton

Abre 2 horas más tarde

Clayton Early Learning

Cerrado el jueves

Clear Creek School District RE-1

Clases a distancia

Clinica Colorado

Abre a las 1:00 p.m.

Colo. School of Healing Arts

Cerrado el jueves

Colorado Academy

Clases a distancia

Colorado Credit Union

Abre a las 9:00 a.m.

Colorado Early Colleges: Aurora

Clases a distancia

Colorado School of English

Clases a distancia

Colorado School of Mines

Abre a las10 a.m.

Colorado SKIES Academy

Cerrado el jueves

Colorado State Government - Denver Offices

Abre 2 horas más tarde

Comm. College Denver: Adv Manufact. Cntr

Abre a las 11 a.m.

Comm. College of Denver: Auraria

Abre a las 11 a.m.

Comm. College of Denver: Lowry

Cerrado el jueves

Community College of Aurora: CentreTech

Cerrado el jueves

Community College of Aurora: Lowry

Cerrado el jueves

Community Table

Cerrado el jueves

Compositive Primary

Cerrado el jueves

Credit Union of Denver

Abre a las10 a.m.

Crescent View Academy

Cerrado el jueves

Crestmoor Learning Center

Abre a las 9:00 a.m.

Crown Pointe Academy

Clases a distancia

Deer Trail School Dist. 26J

Cerrado el jueves

Denver Academy

Cerrado el jueves

Denver Academy of Torah

Cerrado el jueves

Denver Cooperative Preschool

Cerrado el jueves

Denver County Court

Abre a las10 a.m.

Denver District Attorney's Office

Abre 2 horas más tarde

Denver First Church of the Nazarene

Abre 2 horas más tarde

Denver International Schoolhouse

Abre a las10 a.m.

Denver Jewish Day School

Cerrado el jueves

Denver Public Schools

Clases a distancia

Denver Seminary

Clases a distancia

Denver VA Regional Office

Abre 2 horas más tarde

Denver Waldorf School

Cerrado el jueves

Douglas County Libraries

Abre 1 hora más tarde

Douglas County School District

Cerrado el jueves

Eagle Ridge Academy

Clases a distancia

Early College of Arvada

Clases a distancia

Elbert County Government

Abre 2 horas más tarde

Elbert School District 200

Cerrado el jueves

Elite Dance Academy

Cerrado

Elizabeth School District

Cerrado el jueves

Empire Beauty Schools - Aurora

Cerrado el jueves

Empire Beauty Schools - Littleton

Cerrado el jueves

Empire Beauty Schools - Thornton

Cerrado el jueves

Englewood Schools

Clases a distancia

Escuela De Guadalupe

Cerrado el jueves

Espree Child Learning Ctr.

Cerrado el jueves

Evergreen Academy

Cerrado el jueves

Every Child Pediatrics

Abre a las10 a.m.

Faith Christian Acad.

Abre a las 9:30 a.m.

Falcon District 49

Clases a distancia

Family Star Montessori - Federal

Cerrado el jueves

Firefly Autism

Cerrado el jueves

Fisher Early Learning Center

Cerrado el jueves

Flatirons Academy

Cerrado el jueves

Footprints Daycare/Kindergarden

Cerrado el jueves

Fountain-Fort Carson D-8

Cerrado el jueves

Frassati Catholic Academy

Cerrado el jueves

Friends School

Abre 2 horas más tarde

Front Range Christian School

Cerrado el jueves

Garden, Inc.

Clases a distancia

Gethsemane Lutheran

Cerrado el jueves

Gilpin County School District RE-1

Abre 2 horas más tarde

Global Village Academy: Aurora

Cerrado el jueves

Global Village Academy: Douglas County

Cerrado el jueves

Global Village Academy: Northglenn

Clases a distancia

Golden View Classical Academy

Cerrado el jueves

Good Shepherd Catholic School

Cerrado el jueves

Graland Country Day

Cerrado el jueves

Great Escape Preschool

Cerrado el jueves

Green Mountain Water & Sanitation

Cerrado el jueves

Growing Home Food Pantry

Cerrado el jueves

Guardian Angels School

Cerrado el jueves

Harrison School District 2

Cerrado el jueves

Havern School

Cerrado el jueves

Help & Hope Center

Cerrado el jueves

High Point Academy

Clases a distancia

Highlands Ranch Learning Ctr.

Abre a las10 a.m.

Holy Cross Luth. ELC H R

Cerrado el jueves

Holy Family High School

Cerrado el jueves

Home Early Learning Center

Cerrado el jueves

Humanex Academy

Cerrado el jueves

Interior Business Center

Abre 2 horas más tarde

International School of Denver

Cerrado el jueves

Jeffco Public Schools

Clases a distancia

Jefferson County Government

Abre a las10 a.m.

Johnson and Wales University

Cerrado el jueves

Joshua School for Autism: Boulder

Clases a distancia

Joshua School for Autism: Denver

Clases a distancia

JumpStart Autism Center

Cerrado el jueves

Kent Denver

Cerrado el jueves

King Adult Day Enrichment Program

Clases a distancia

King Baptist Child Development Center & Preschool

Cerrado el jueves

Landmark Academy at Reunion

Clases a distancia

Laradon School

Cerrado el jueves

Larks Preschool

Cerrado el jueves

Learn Play Move Preschool

Cerrado el jueves

Legacy Academy

Cerrado el jueves

Lewis-Palmer District 38

Cerrado el jueves

Lil Tots Child Care Center

Cerrado el jueves

Limon Public Schools

Abre 2 horas más tarde

Lincoln School of Technology

Clases a distancia

Little Boots Early Learning Center

Cerrado el jueves

Little Loves Early Learning Center

Cerrado el jueves

Littleton Public Schools

Cerrado el jueves

Longmont Christian School

Abre a las 9:30 a.m.

Lutheran HS Parker

Cerrado el jueves

Mackintosh Academy - Littleton

Cerrado el jueves

Manitou Springs School District 14

Clases a distancia

Mapleton Public Schools

Cerrado el jueves

MeadowLark Montessori School

Cerrado el jueves

Metro Caring

Cerrado el jueves

Mile High Academy

Clases a distancia

Mile High Behavioral Healthcare

Clases a distancia

Montessori Academy of Colorado

Abre a las10 a.m.

Montessori School of Denver

Cerrado el jueves

Montview Community Preschool

Cerrado el jueves

Most Precious Blood Early Learning Center

Cerrado el jueves

Most Precious Blood School

Cerrado el jueves

Mount Olive ECEC

Cerrado el jueves

Mullen High School

Clases a distancia

Nativity: Faith & Reason

Cerrado el jueves

New America School: Lowry

Clases a distancia

New Heights Academy

Clases a distancia

Notre Dame Catholic School

Cerrado el jueves

Orchard Valley Learning Center

Abre a las10 a.m.

Our Lady Help of Christians Academy

Cerrado el jueves

Our Lady of Fatima School

Cerrado el jueves

Our Lady of Loreto Catholic School

Cerrado el jueves

Our Lady of Lourdes

Cerrado el jueves

Paddington Station Preschool

Cerrado el jueves

Park Co. Schools RE-2 - Fairplay Campus

Abre 2 horas más tarde

Park Hill UMC Childrens Center

Cerrado el jueves

Parker Montessori Edu. Inst.

Abre 2 horas más tarde

Partners In Pediatrics

Opening at 9:00 AM

Paul Mitchell the School Denver

Clases a distancia

Peace Early Learning Center

Cerrado el jueves

Peace with Christ Christian Sch

Cerrado el jueves

Pickens Technical College

Cerrado el jueves

Pima Medical Institute: Aurora

Abre a las 12:00 p.m.

Pinnacle Charter High School

Cerrado el jueves

Pinnacle Charter School

Cerrado el jueves

Platte Canyon Dist. 1

Abre hora y media más tarde

Premier Members Credit Union

Abre a las 10:30 a.m.

Primrose School - DTC

Cerrado el jueves

Primrose School at Colorado Station

Abre a las 9:30 a.m.

Primrose School at Reunion

Cierra a las 9 a.m.

Primrose School at Standley Lake

Opening at 9:00 AM

Pueblo School District 60

Clases a distancia

Pueblo School District 70

Clases a distancia

Red Rocks Christian Preschool

Cerrado el jueves

Red Rocks Community College

Abre a las10 a.m.

Regis Jesuit High School

Cerrado el jueves

Regis University

Abre a las10 a.m.

Ricks Center Gifted Children

Cerrado el jueves

Rising Star Early Learning Center

Cerrado el jueves

RMSEL

Cerrado el jueves

Rock Solid Christian Academy

Cerrado el jueves

Rocky Mountain Deaf School

Cerrado el jueves

Rocky Vista University

Abre 2 horas más tarde

Sacred Heart of Jesus

Cerrado el jueves

Serenity Education & Day Treatment Center

Cerrado el jueves

Sewall Child Development Center

Cerrado el jueves

Shalom Denver

Cerrado el jueves

Shepherd of the Valley Lutheran School

Cerrado el jueves

Sheridan School District

Cerrado el jueves

Shrine of St. Anne

Abre 1 hora más tarde, 30 minutes

Sophia Montessori Academy

Cerrado el jueves

Southeast Christian School

Cerrado el jueves

Southwest Acupuncture College

Clases a distancia

Special District Management Services

Abre a las10 a.m.

SPECTRA Autism Center

Cerrado el jueves

Spotlight Performing Arts Center

Abre a las 4 p.m.

St. Annes Episcopal School

Cerrado el jueves

St. Francis de Sales

Cerrado el jueves

St. James Catholic

Cerrado el jueves

St. John the Baptist Longmont

Cerrado el jueves

St. John's Lutheran School

Cerrado el jueves

St. Louis Catholic School - Louisville

Abre a las10 a.m.

St. Lukes Little School

Cerrado el jueves

St. Mary's Academy of Englewood

Cerrado el jueves

St. Marys Littleton

Cerrado el jueves

St. Pius X

Cerrado el jueves

St. Rose of Lima

Cerrado el jueves

St. Therese Aurora

Cerrado el jueves

St. Vincent DePaul

Cerrado el jueves

Stacey James Institute

Cerrado el jueves

Stanley British Primary School

Cerrado el jueves

STEM School Highlands Ranch

Clases a distancia

Stepping Stone Support Center

Cerrado el jueves

Stepping Stones Academy Family Center

Cerrado el jueves

Stepping Stones Learning Center of Littleton

Cerrado el jueves

Strasburg School District 31-J

Clases a distancia

Summit Pediatric Therapy: Aurora

Cerrado el jueves

Summit Pediatric Therapy: Centennial

Cerrado el jueves

Summit Pediatric Therapy: Denver

Cerrado el jueves

Summit Pediatric Therapy: Littleton

Cerrado el jueves

Temple Grandin School

Cerrado el jueves

Tennyson Center for Children

Cerrado el jueves

The Village Child Development Center

Abre a las10 a.m.

Three Bears Learning Ctr Aurora

Abre 4 horas más tarde

TLC Meals on Wheels

Cerrado el jueves

Tri County Health Dept.

Abre a las10 a.m.

Trinity Lutheran-Franktown

Cerrado el jueves

University of Denver

Abre a las10 a.m.

Valor Christian High School

Cerrado el jueves

Vertical Skills Academy

Cerrado el jueves

Volunteers of America Early Childhood Education Center

Cerrado el jueves

Washington Park UMC Preschool

Cerrado el jueves

Waterstone Community Church

Cerrado el jueves

Weld Co. RE-3J

Abre 2 horas más tarde

Weld RE-8

Abre 1 hora más tarde

Wellspring Community

Cerrado el jueves

Westminster Public Schools

Clases a distancia

WHEE Preschool

Cerrado el jueves

Widefield School District 3

Clases a distancia

Women's Bean Project

Cerrado el jueves

Wonder Academy

Cerrado el jueves

Woodland Park RE-2

Abre 2 horas más tarde

Zion Lutheran School Brighton

Cerrado el jueves