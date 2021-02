Autopsia revela aterradores detalles del asesinato de la bebé ‘Gigi’

(NOTICIAS YA).- Un padre continúa en busca de respuestas luego de que su hija Gianna Rosales de 9 meses perdió la vida el verano pasado bajo circunstancias sospechosas. Esta es la cronología de la devastadora tragedia.

Una mañana desgarradora

El 3 de agosto de 2020, Gianna, conocida también como ‘Gigi’, fue llevada al hospital y puesta en soporte de vida al día siguiente en Wheat Ridge, Colorado, de acuerdo con su padre Anthony Rosales.

La mañana de ese lunes, Rosales recibió una llamada de su mamá diciéndole que algo estaba mal con la bebé. El padre dijo que tenía más de dos semanas sin ver a Gianna debido a que su madre, Jolene LaCrue, no lo dejaba verla.

“Los doctores me dijeron que ella no estaba respondiendo y luego tuvo un ataque cardíaco”, dijo Rosales, agregando que Gianna estaba con su madre cuando fue llevada al hospital.

El 4 de agosto, tras hablar con los médicos, Rosales y LaCrue decidieron desconectar a Gianna del soporte de vida y la bebé falleció.

Un muerte sospechosa

Rosales declaró que le preguntó a LaCrue qué había pasado y ella inicialmente le dijo que Gianna se despertó tosiendo sangre, sin embargo, la madre cambió la historia poco después a través de un mensaje de texto.

“Mi hija ya no está por mi culpa. Debí haber estado con ella y no lo estaba”, decía el mensaje de LaCrue, de acuerdo con Rosales, quien leyó el texto a la prensa. “Confié en personas y no sé qué pasó”.

El Departamento de Policía de Denver está investigando la muerte de Gianna como un homicidio. Mientras que el Departamento de Servicios Humanos de Colorado lanzó una investigación sobre la muerte de una bebé de 9 meses que coincide con la descripción de Gianna.

Historial de abuso

Los padres tenían un acuerdo verbal de dividir la custodia de su hija, pero el padre había mostrado preocupación por la seguridad de ‘Gigi’ y estaba buscando llegar a un acuerdo a través de la corte.

“Llamé al departamento de policía en múltiples ocasiones”, dijo Rosales, indicando que habló a las autoridades de Wheat Ridge, Denver y Lakewood.

El 18 de julio, el Departamento de Policía de Wheat Ridge respondió a un reporte de disturbio afuera del departamento de Rosales. Según los oficiales, los padres estaban discutiendo, pero el enfrentamiento no se volvió físico.

LaCrue dijo que Gianna tenía un moretón y culpó a Rosales. Sin embargo, Rosales aseguró que su madre se dio cuenta del golpe mientras estaba bañando a la bebé luego de que LaCrue la dejó en su casa.

La policía no presentó cargos de abuso infantil en contra de ninguno de los padres debido a las historias conflictivas. Rosales indicó que la última vez que vio a Gianna fue el 19 de julio de 2020.

Preocupaciones ignoradas

Rosales había presentado dos reportes ante la policía de Lakewood, uno para revisión de bienestar el 24 de julio de 2020, y el otro por una disputa de custodia el 27 de julio. Pero las autoridades no encontraron a la madre y sólo hablaron con la abuela materna de la bebé.

Rosales dijo que también tenía un caso abierto con el Departamento de Servicios Humanos, pero que nunca se reunió con un trabajador social. El padre culpa al departamento por su falta de respuesta.

“Los llamé ese día para ir a ver a mi hija, para ver cómo estaban las condiciones y ver cómo le estaba yendo, y no lo hicieron, dijeron que estaban muy ocupados”, dijo Rosales. “El sistema se pudo haber asegurado de que mi hija estuviera bien”.

El 3 de agosto, una trabajadora social finalmente visitó a Rosales, pero era demasiado tarde, Gianna ya había sido hospitalizada. El 4 de agosto, la empleada le dijo que ella no trabajaba los martes y le aconsejó hablar a la línea directa de abuso infantil.

“Sólo estoy enojado, siento que si más personas me hubieran escuchado, entonces estaríamos bien. Pero nadie me estaba escuchando”, dijo Rosales, agregando que el sistema le falló.

Investigación complicada

Tras el fallecimiento de Gianna se realizó una autopsia para determinar la causa de muerte, sin embargo, esta no fue revelada por el médico forense hasta 6 meses después, a finales de enero de 2021.

El forense concluyó que Gianna murió debido a lesiones por fuerza contundente en la cabeza. El reporte dice que la causa de las heridas aún no es clara, por lo que su muerte se clasificó como “no determinada”.

En una declaración del Departamento de Policía de Denver, el caso fue descrito como una investigación desafiante.

“Desde la muerte de la bebé Gianna el 4 de agosto de 2020, los investigadores de la Unidad de Homicidios han estado investigando vigorosamente este caso para determinar cómo es que recibió el traumatismo que fue documentado en el reporte del forense”, declaró el departamento en un comunicado.

La policía indicó que han realizado entrevistas, órdenes de cateo y un “significativo trabajo investigativo” para resolver el caso. “Se pide a cualquiera con información relacionada con el caso llamar a Crime Stoppers”.

Rosales criticó a las autoridades, indicando que no entiende cómo es que la investigación está tomando tanto tiempo si la policía sabía quién estaba a cargo de su hija al momento del incidente.

“Sólo quiero que encierren a alguien”, dijo Rosales. “Quiero justicia por mi hija”.

