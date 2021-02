Cada vez más adolescentes se involucran en un tipo de crimen en Montgomery

(NOTICIAS YA).- Las autoridades de Montgomery alertan a los padres de la jurisdicción sobre una tendencia alarmante. Cada vez más adolescentes se involucran en un tipo de crimen que pone en riesgos sus vidas.

En lo que va de año la mitad de los detenidos por robo de vehículos en el condado de Montgomery son menores de 18 años. Algo que preocupa a las autoridades y a los padres del condado.

José Gutierrez, detective de la Policía del condado de Montgomery dijo que “Básicamente se debe a la pandemia, no hay trabajo y además nuestros chicos no están atendiendo a las escuelas sí tienen todo este tiempo libre. Ya no se tienen que dormir temprano.”

En lo que va de año se han registrado 14 robos de vehículos en Montgomery, además de un aumento significativo en comparación al mismo periodo del año pasado cuando se reportó un solo crimen de este tipo en la jurisdicción. Los delincuentes pueden cometer el delito en la mañana o en la noche.

Los adolescentes que se involucran en estas actividades criminales enfrentan la cárcel e incluso la muerte por el peligro que corren al cometer el delito. Padres del condado calificaron la tendencia como lamentable.

La policía recomienda a los padres de familia hablar con sus hijos y monitorear donde se encuentran en todo momento. Recomiendan usar aplicaciones en los teléfonos. También las autoridades están reforzando el patrullaje, en especial en Silver Spring.