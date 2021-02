Condado Jefferson se trasladará al Nivel Azul y sus parámetros de apertura en el indicador de COVID-19 del estado 

(NOTICIAS YA).-A partir de las 6 a.m. del viernes, el Condado Jefferson pasará del nivel amarillo al nivel azul en el indicador de COVID-19 del estado.

Este cambio se debe a que las métricas del condado han disminuido, lo que permite que el estado mueva el condado a un nivel de restricciones más ligeras. El Nivel Azul aumenta la capacidad de los negocios y extiende el último pedido de bebidas alcohólicas a la medianoche para los restaurantes.

Effective Feb. 26 at 6 a.m., Jeffco will move to Level Blue on the state’s Dial 2.0. Under Level Blue, restrictions will ease further, w/ higher capacity limits on restaurants, gyms, group sports, indoor & outdoor events & more. Learn more at: https://t.co/OLUzd1Niby pic.twitter.com/ze9UMxJdwQ

— Jefferson County Public Health (@JeffcoPH) February 25, 2021