Costco aumentará su salario mínimo a 16 dólares por hora

(NOTICIAS YA).- Costco planea aumentar el salario mínimo inicial de sus trabajadores a 16 dólares por hora a partir de la próxima semana, de acuerdo con un anuncio del director ejecutivo de la empresa ante el Congreso; en donde intentó persuadir a otras compañías asegurando que es lo mejor para sus negocios.

El director ejecutivo de Costco, W. Craig Jelinek, destacó que aumentar los sueldos es bueno para los negocios al revelar el aumentó en su salario mínimo ante el Comité de Presupuesto del Senado durante una audiencia sobre el pago en grandes empresas minoristas y de comida rápida.

Costo aumentó su salario mínimo inicial a 15 dólares por hora en 2019.

El nuevo sueldo será efectivo a partir de la próxima semana para los empleados de la compañía, que son alrededor de 180 mil. Aunque más de la mitad de los trabajadores de Costco reciben un salario mayor a los 25 dólares por hora.

“En Costco sabemos que pagar buenos salarios a los empleados tiene sentido para nuestro negocio y constituye una ventaja competitiva significativa para nosotros. Nos ayuda a largo plazo al minimizar la rotación y maximizar la productividad de los empleados”, destacó el CEO.

Las declaraciones de Jelinek se dan justo cuando el Congreso se prepara para someter a votación una legislación impulsada por los demócratas para aumentar gradualmente el salario mínimo federal a $15 la hora para 2025, que es una promesa de campaña del presidente Joe Biden.

Desde 2009, el salario mínimo se ha quedado estancado en 7,25 dólares, aunque varios estados han superado ese récord, incluso al punto de estar por llegar a los 15 dólares por hora, como Florida, de acuerdo con NPR.

De llegar a los 15 dólares por hora en el salario mínimo federal, aumentarían los ingresos de al menos 17 millones de personas y casi 1 millón podrían salir de la pobreza, según proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Pero, también podrían desaparecer 1,4 millones de puestos de trabajo.

No solo es Costco, muchas otras grandes empresas se han pronunciado a favor de aumentar el salario mínimo federal, aunque no todas coinciden en que sean $ 15 por hora. Minoristas como Target, Best Buy y Amazon ya han aumentado sus salarios iniciales a 15 dólares la hora.

Sin embargo, las pequeñas empresas aseguran que de aumentar los salarios tendrían que despedir a algunos empleados.

El senador Bernie Sanders dijo en la audiencia que los directores ejecutivos de grandes empresas como Walmart y McDonald's fueron invitados a hablar en el evento, pero se negaron a asistir, de acuerdo con Yahoo! News.

Walmart, que es el empleador privado más grande, tiene un salario inicial de 11 dólares por hora y asegura que planea aumentar el salario de casi medio millón de empleados a entre 13 y 19 dólares la hora.

Aunque la compañía también aboga por un aumento en el mínimo federal, ha expresado que 15 por hora podría ser demasiado alto para algunas partes del país, destaca NPR.