Encuentran muerto a entrenador de gimnasia acusado de trata y abuso

(NOTICIAS YA).- John Geddert, exentrenador del equipo femenil olímpico de gimnasia de EE.UU., fue encontrado muerto el jueves tras haber sido acusado por 24 crímenes relacionados con abuso sexual de jóvenes gimnastas.

Former USA Olympic gymnastics coach John Geddert killed himself Thursday, hours after he was charged with two dozen crimes stemming from allegations that he physically, emotionally and sexually abused gymnasts under his care. pic.twitter.com/GbTlQmKfu2

