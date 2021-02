Madre hispana pide justicia tras brutal agresión a su hijo discapacitado en Tampa

(NOTICIAS YA).- La madre de un joven hispano que fue brutalmente golpeado para robarlo en octubre de 2020, pide justicia para que el responsable de maltratar tanto física como mentalmente a su hijo sordomudo sea capturado. Conversamos con ella EN EXCLUSIVA.

Fue el pasado 13 de octubre de 2020, cuando el joven de 26 años, quien presenta discapacidad auditiva desde su nacimiento, se encontraba esperando un autobús en la parada de la calle 40 en Tampa a tempranas horas de esa mañana, cuando fue sorprendido por un hombre armado que lo golpeó brutalmente hasta tumbarlo al piso, para robarlo.

Las heridas físicas parecen haberse curado, pero tras 4 meses de este ataque, este joven aún sufre el trauma de aquel día...Su madre afirma que no sale de casa y tiene miedo de las personas, porque piensa que lo van a golpear otra vez.

A pesar de que la víctima, de quien su madre prefiere mantener su nombre en anonimato por motivos de seguridad, está bajo tratamiento psicológico para superar ese violento episodio donde hasta pudo perder la vida, su madre aspira que se haga justicia.

"Me amenazó con el arma en la cara y me hizo caer al piso, y decía cosas...hablaba pero yo le decía que no tengo nada, no tengo nada", expresó en lenguaje de señas la víctima a su madre.