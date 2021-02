Residentes con afecciones médicas en D.C. califican para vacunarse contra Covid-19

(NOTICIAS YA).- A partir de este jueves las personas que tengan alguna afección médica en la capital de los Estados Unidos son elegibles para hacer citas de vacunación por Covid-19, si así los médicos lo indican.

De acuerdo al Departamento de Salud de Washington D.C., las opciones para inscribirse son dos, una es llamando al centro de llamadas del Coronavirus de D.C. al 855-363-0333 y otra escribiendo a los centros en línea que puedes dar click aquí.

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS ELEGIBLES EN D.C.?

El departamento de salud dijo que las condiciones elegibles incluyen las siguientes

La alcaldesa Muriel Bowser dijo en redes sociales que: debido al alto volumen de tráfico en http://vaccinate.dc.gov, es posible que experimente retrasos. Estamos trabajando para resolverlo lo más rápido posible.

— Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) February 25, 2021