Embarazada resultó gravemente herida en tiroteo cerca de AdventHealth en Osceola

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Osceola informó que una mujer embarazada resultó herida de gravedad tras un tiroteo registrado la tarde de este jueves en las cercanías del AdventHealth en Celebration.

Herido de gravedad hombre que tocó puertas desnudo con una biblia en Florida

Luego de que se suscitara la balacera, las autoridades aseguraron que la situación estaba bajo control. Sin embargo, una fémina en estado se encuentra con lesiones graves de bala, pero estable, recibiendo tratamiento,

Desde la Oficina del Alguacil del condado de Osceola aseguran que este tiroteo se trata de un caso aislado y el sospechoso de este hecho está bajo custodia de las autoridades.

Sin embargo, según nuestro socio de noticias, Canal 6, la víctima fue admitida en la sala de emergencias de este hospital pero fue trasladada vía aérea a otro centro médico.

Las autoridades no se han emitido más detalles al respecto.

****Noticia en desarrollo****

Our deputies responded to a Shooting in the vicinity of Advent Health in Celebration. This was an isolated incident. The victim is a pregnant female who sustained critical injuries and is receiving treatment. Her condition is stable. Suspect is in custody.

— Osceola County Sheriff's Office (@OsceolaSheriff) February 26, 2021