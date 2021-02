Vacunación masiva a trabajadores agrícolas del condado de Monterey

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- El condado de Monterey hace historia, después de meses de espera se realizó una jornada masiva de vacunación a trabajadores agrícolas.

En la compañía D'Arrigo Brothers en Spreckels pues se vacunaron cerca de 400 trabajadores agrícolas mayores de 65 años de edad fue un proceso bastante organizado

"Yo me senti muy bien no me dolio veni con todas las ganas que me la aplicaran no me dolió"

dijo María Pérez, trabajadora agrícola.

Cerca de 340 trabajadores agrícolas del valle de Salinas previamente registrados por sus empleadores, de mas de 65 años de edad , ingresaron al estacionamiento de la compañía de D'Arrigo Brothers y desde sus autos, les hicieron algunas preguntas de su estado de salud y despues fueron inmunizados con la vacuna moderna contra el Covid 19. esperaron 15 minutos para ver su reacción.

"Nada de reacciones malas estamos preparados. tenemos el servicio de urgencias tenemos varios medicos y urgecias tenemos varios médicos,

nuestra meta es de poner 4,500 por semana", agregó Maximiliano Cuevas

director CSVS.

Y es que gracias a la presión de líderes de la costa central el condado de Monterey recibirá un 114% de vacunas en los próximos días, equivalente a cerca de 10,600 dosis.

"La batalla para traer más vacunas a la comunidad, por fin nos estan reconociendo como comunidad.El número de vacunas se dobló en las semanas que entran", dijo Chris López

supervisor del condado de Monterey.

Estadísticas también revelan que falta equidad en la distribución, pues aunque en la península de Monterey se observa un 46% de vacunación, en Salinas un 35% al sur del condado solo ha sido un 11%.

"Según el director ejecutivo de la asociación de productores

ha habido cierta clase de frustración por la demora en las vacunas pero, esta jornada de vacunacion ha sido posible gracias

a que el gremio agricolas se ha unido con las clínicas de salud para hacer esto una realidad" agregœó Chris Valadez director ejecutivo productores y distribuidores.

A partir del 3 de marzo comenzarán a vacunar a trabajadores agrícolas sin importar su edad.