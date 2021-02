Zona metropolitana se despierta llena de nieve nueva tormenta deja grandes acumulados

(NOTICIAS YA).-La zona metropolitana de Denver se despertó con acumulados no vistos desde hace 5 años. La nueva tormenta dejó más de un pie de nieve en ciudades como Littleton, Thornton, Federal Heights, Highlands Ranch y en Denver.

El Servicio Nacional del Tiempo (NWS por su sigla en inglés),reportó que durante la noche, varias ciudades recibieron cerca de dos pulgadas de nieve por hora.

Denver recibió más de 9 pulgadas con el paso de la tormenta, un acumulado que no se registraba desde abril del 2016. Las carreteras fueron cubiertas por un manto blanco que generó demoras y condiciones peligrosas para los conductores.

La ciudad de Aurora a través de su cuenta de Twitter, anunció el despliegue de 33 camiones removedores de nieve, luego que la tormenta dejara más nieve de lo que esperaban.

Overnight snow was much heavier (Category III) than predicted. Snow accumulations are 6 to 10 inches across Aurora. The city ramped up operations at midnight in response and has 33 plows deployed. More forces will be added at 7 a.m. Snow plan at https://t.co/WDhn62Z4kf pic.twitter.com/3VKQybrmTj

— City of Aurora, CO (@AuroraGov) February 25, 2021