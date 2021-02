Con la nueva administración, ¿pueden deportarte si faltas a una cita en la corte?

(NOTICIAS YA).- Como todas las semanas damos a conocer las respuestas de nuestro experto en inmigración en el marco de la coyuntura de cambios de leyes y nueva administración del presidente Joe Biden. Ahora responderemos si es posible una deportación al faltar a una cita en la corte, entre otros.

PREGUNTA UNA

Mi nombre es Nayeli y soy salvadoreña. Entré a Estados Unidos en el 2005 y caí con Inmigración. Me dieron fecha en la corte de El Paso pero no fui, porque mi hermano me dijo que me iban a deportar. Quiero saber si Biden ha cambiado la ley para que mi esposo me pueda pedir. Él es ciudadano ahora.

RESPUESTA UNO

Nayeli, la ley sanciona severamente a las personas que no van a corte y reciben órdenes de deportación.

Les impone un castigo de tener que pasarse cinco años fuera de Estados Unidos, antes de poder pedir un perdón para regresar. Esto quiere decir que para que te pida tu esposo, tendrías primero que pasarte cinco años en El Salvador.

Nadie en su sano juicio opta por esa variante. En respuesta a tu pregunta de si el presidente Biden ha logrado cambiar esa ley, te digo que todavía no. Esa es una ley que está codificada, y eso quiere decir que es el Congreso quien tendría que cambiarla. Algo posible en esta coyuntura, pero es algo que toma tiempo. Paciencia. No muevas ficha todavía.

PREGUNTA DOS

Soy hondureña. Entré con visa hace 3 años y me quedé. Me casé la semana pasada con un ciudadano, y quiero hacer papeles. Me dijo un notario de la iglesia que tengo que pedir la residencia desde Tegucigalga, porque he perdido el pasaporte. ¿Hay alguna manera de poder tramitar el caso sin tener que salir del país?

RESPUESTA DOS

Si has perdido tu pasaporte y tu I-94 (el papelito blanco que te sellaron y devolvieron cuando ingresaste a EU), puedes pedirle a Inmigración que confirme que tu pasaste por la garita de Inmigración cuando ingresaste al país hace tres años.

Ese pedido se hace a través de un formulario que se llama la I-102. Inmigración cobra $445 por ese servicio. Se tardan tres o cuatro meses para procesar la I-102, pero si confirman que entraste a EU con visa pudieras entonces tramitar la residencia a través de tu esposo sin tener que salir del país.