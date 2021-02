Disparó en múltiples ocasiones contra su exesposa embarazada en Celebration, según las autoridades

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del Condado Osceola arrestó al principal sospechoso de haber disparado contra una mujer embarazada ayer por la tarde en las inmediaciones del hospital Advent Health de Celebration.

LEE: Embarazada resultó gravemente herida en tiroteo cerca de AdventHealth en Osceola

El sospechoso fue identificado como Damion Sasenarine Mohammed, residente de Kissimmee y exmarido de la víctima.

El suceso ocurrió en la tarde de ayer, jueves, 25 de febrero. Agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Osceola fueron alertados de un tiroteo en el estacionamiento del Hispital AdventHealth Celebration, ubicado en el 400 Celebration Place. La mujer, embarazada, sufrió varios impactos de bala y, según informan las autoridades fue trasladada vía aérea al ORMC, de Orlando, con heridas graves.

Gracias a los múltiples testigos que presenciaron la balacera, el sospechoso fue arrestado rápidamente en el estacionamiento de Walmart, del 4444 W. Vine St, en Kissimmee.

Our deputies responded to a Shooting in the vicinity of Advent Health in Celebration. This was an isolated incident. The victim is a pregnant female who sustained critical injuries and is receiving treatment. Her condition is stable. Suspect is in custody.

— Osceola County Sheriff's Office (@OsceolaSheriff) February 26, 2021