Estas cintas lucharán por el 'Globo de Oro' a la Mejor Película

(NOTICIAS YA).- A pesar de la pandemia de coronavirus, que impidió el estreno de decenas de películas en los cines de todo el mundo y atrasó el calendario de promociones, los Golden Globes se celebrarán este domingo.

Con una ceremonia que llega más de un mes después de su realización en cualquier año, y con cambios destinados a reducir la propagación de la COVID-19, los galardones considerados los segundos más importantes tanto para el cine como para la televisión serán entregados este fin de semana.

Por medio de los “Globos de Oro”, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) honra cada año a lo mejor de las pantallas chica y grande, pero esta vez enfoquémonos solamente en el llamado “séptimo” arte.

Una de las cosas que separa a los Golden Globes de otros premios similares es que otorgan dos a la “Mejor Película” del año que pasó: uno al mejor drama y otro a la mejor comedia o musical. Estas son las cintas que lucharán por obtener el galardón este domingo.

La mayoría de estas películas están disponibles para disfrutar vía streaming desde tu casa. Consulta el catálogo de tu plataforma favorita.

MEJOR PELÍCULA – COMEDIA O MUSICAL

Borat Subsequent Moviefilm: Un éxito con la audiencia, excepto los conservadores, a quienes esta secuela de la cinta de 2006 vuelve a convertir en el blanco de burlas. Este falso documental también expuso al abogado de Trump, Rudy Giuliani, abriéndose los pantalones frente a una menor de edad. Sobresale el lanzamiento de Maria Bakalova, nominada como Mejor Actriz en Comedia.

Hamilton: La posible ganadora, aunque no por ello menos polémica. “Hamilton” rompió toda clase de récords como obra musical en Broadway, y este proyecto de Disney+ es simplemente una versión grabada de la puesta en escena. Algunos la consideran más cercana a un filme de concierto que a una película. Veremos si la HFPA está de acuerdo.

Music: Otra elección controversial. La popular cantante Sia hace su debut como directora con esta cinta, en el que su musa Maddie Ziegler interpreta a una chica con autismo. La joven actriz y bailarina no forma parte del espectro autista, lo que molestó a representantes de esta comunidad.

Palm Springs: Una comedia con un toque de ciencia ficción. Andy Samberg y Cristin Milioti se conocen en una boda llevada a cabo en la localidad californiana del mismo nombre, aunque luego se dan cuenta de que están atrapados en un bucle de tiempo.

The Prom: La cinta habla de destruir la homofobia, pero ha sido tachada por muchos de perpetuar estereotipos dañinos acerca de la comunidad LGBT. En general, The Prom no tuvo buen recibimiento por parte del público o la crítica, a pesar de la presencia de leyendas como Meryl Streep y Nicole Kidman. Eso no le impidió ser una de las principales nominadas en la entrega de este año, incluyendo a James Corden como ‘Mejor Actor’, una decisión más que polémica.

MEJOR PELÍCULA – DRAMA

The Father: Posiblemente la menos conocida entre las nominadas. Dirigida por Florian Zeller, se trata de un sencillo drama en el que un hombre de avanzada edad comienza a perder la lucidez y cuestiona su propia realidad. Actúan el célebre Anthony Hopkins y Olivia Colman, reciente ganadora al Óscar de ‘Mejor Actriz’. Ambos están nominados este año por sus actuaciones.

Mank: El afamado director David Fincher (Seven, El Club de la Pelea, Red Social) presentó en 2020 esta cinta en blanco y negro, centrada en el talentoso y alcohólico guionista Herman J. Mankiewicz Gary Oldman), mientras trata de terminar el libreto de “Ciudadano Kane”, considerada la mejor película de la historia. Una de las favoritas a ganar; disponible en Netflix.

Nomadland: Esta sutil y tranquila cinta podría ser la que arrase con la temporada de premios, según las predicciones. Los críticos aman su mezcla de ficción y documental, además de la actuación principal de Frances McDormand, nominada también este domingo. Cabe destacar que McDormand cuenta con dos premios Óscar de Mejor Actriz y, si le va bien a partir de los Globos de Oro, pronto podría tener el tercero.

Promising Young Woman: La competencia más grande para McDormand viene en forma de Carey Mulligan. La joven actriz se ha ganado múltiples elogios por su participación en la provocativa “Promising Young Woman”, que ha sorprendido a los críticos y el público con su mordaz crítica y los riesgos que tomó la directora Emerald Fennell, quien se dio a conocer como actriz pero ya cosecha varias nominaciones como cineasta.

The Trial of the Chicago 7: Si piensas apostar, esta tal vez sería la opción más segura. Este cautivador drama escrito y dirigido por Aaron Sorkin revive la historia de los “7 de Chicago”, un grupo de activistas que fueron encarcelados injustamente por supuestamente incitar una revuelta en dicha ciudad. El elenco está repleto de estrellas, incluyendo a Sacha Baron Cohen, nominado también por Borat. Sus temas de partidismo y persecución política tienen especial resonancia en estos tiempos.

