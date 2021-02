Estatua dorada de Trump llama la atención en conferencia conservadora

(POLÍTICA YA). – La adoración de parte de conservadores a Donald Trump se elevó a nuevos niveles después que fue develada una estatua dorada del expresidente en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebra este fin de semana en Orlando, Florida.

Trump ofrecerá su primer discurso público importante desde que dejó la Casa Blanca este domingo como parte de la conferencia.

La estatua de más de 6 pies de altura llamó la atención cuando la llevaron al hotel Hyatt Regency de Orlando el jueves por la noche mientras los asistentes de CPAC recogían sus credenciales.

La estatua se dirigía a la sala de exposiciones de la conferencia, donde encontró un hogar en un puesto para una organización conservadora sin fines de lucro llamada Look Ahead America.

RESPUESTA A BURLAS

Tommy Zegan, un artista con sede en California, creó la estatua de Trump en respuesta a las múltiples obras de arte que se burlan del magnate.

"Hace dos años, cuando vi todas esas estatuas de Trump y Trump desnudo en un inodoro, dije: '¿Sabes qué? Puedo hacerlo mejor'", dijo Zegan a la cadena CNN este viernes mientras los asistentes se reunían alrededor de la obra de arte para tomar fotos con ella.

Zegan expresó que la pieza en exhibición en CPAC es en realidad el molde de fibra de vidrio de la escultura real de acero inoxidable actualmente almacenada en Tampa, donde espera una exhibición potencialmente de alto perfil.

"Es de calidad de museo, y ese es el que espero obtener en la biblioteca de Trump", dijo Zegan. "Literalmente no tiene precio".

Pero en las redes sociales, sobre todo en Twitter, la estatua dorada del expresidente fue motivo de una intensa burla, ayudada por el “hashtag” #GoldenCalf, porque muchos usuarios compararon la obra de arte al becerro de oro hecho por los israelitas en el libro del Éxodo de la Biblia.

Este usuario escribió en broma: "Le pregunté a CPAC si tenían miedo de ofender a Dios con una estatua dorada de Trump y dijeron 'Trump es Dios'".

I asked CPAC if they were afraid of offending God with a golden Trump statue and they said "Trump is God."

Este otro hizo referencia a la idea de que la adoración de Trump es en realidad un culto.

“Pero no, no es una secta. Solo los que odian pensarían tal cosa”, dice el tuit.

But, no, it is not a cult. Only haters would even think such a thing. #GoldenCalf pic.twitter.com/mYf1Zgdbdi

— The Olafsens (Sheltering in the woods) (@TheOlafsens) February 26, 2021