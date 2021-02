Inicia clínica de vacunación en Casa del Inmigrante en Las Vegas

(NOTICIAS YA).-

A partir del jueves 25 de febrero y con solo una llamada usted podrá hacer una cita para obtener la vacuna contra el Covid-19, esto en un centro que abrió sus puertas en pleno corazón de la ciudad de Las Vegas.

La jornada se estará desarrollando en La Casa del Inmigrante.

"Como ustedes saben el este de Las Vegas ha sido el epicentro de las infecciones y las muertes en todo el estado de Nevada" dijo Ruben Kihuen representante de La Casa del Inmigrante.

Según cifras oficiales, los hispanos ocupan el primer lugar en casos confirmados y el segundo en muertes por Covid-19. Sin embargo, respecto a la vacunación, es uno de los grupos con menor participación, algo que las autoridades y líderes locales quieren cambiar.

"Este centro Rafael Rivera empezando el día de hoy va a ser el centro que va a estar sirviendo a la comunidad latina para que reciban vacunas gratis" apuntó Kihuen.

El acuerdo se logró gracias al apoyo de la compañía Walmart y en las próximas tres semanas se estarán administrando 250 dosis diarias de la vacuna entre los días jueves y lunes desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde.

Entre los grupos que serán inmunizados están los mayores de 65 años y trabajadores esenciales. Una vez más líderes locales recordaron que este servicio es para todos.

"La vacunación no tiene nada que ver con la migración vamos a grabarnos esto no se pregunta por papeles, no importa si eres indocumentado, residente o ciudadano" explicó el cónsul de México en Las Vegas Julián Escutia Rodríguez.

Ante las barreras tecnológicas que muchos adultos enfrentan, el cónsul de México recordó a la comunidad que es tarea de todos brindar una mano amiga en momentos de necesidad.

"Muchos de ellos no hacen la llamada no se meten a internet a hacer la cita tenemos que ayudarles" señaló.

Por su parte otros voceros explicaron la importancia de que cada vez más miembros de la comunidad se vacunen, pues según ellos tendrá un impacto positivo en la salud pública y también en nuestra golpeada economía local.

"Estamos en ese camino hacia la vuelta a la normalidad, necesitamos que se vacunen, que corran la voz que traigan a alguien que quizás aún tenga dudas" explicó la alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman

Por su parte Peter Guzmán de la Cámara Latina de Comercio agregó: "La vacuna es importante, es la manera de abrir nuestros negocios ya es hora"

Antes de asistir los interesados deben hacer una cita llamando al siguiente número 833-866-0023