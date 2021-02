Madre arrojó a sus 4 hijos de tercer piso para salvarlos de incendio

(NOTICIAS YA).- Una mujer de Turquía salvó la vida de sus cuatro hijos al arrojarlos desde la ventana de un tercer piso para protegerlos de las llamas que estaban consumiendo su hogar.

Momentos angustiantes se vivieron en un edificio de cinco pisos en Estambul durante este miércoles, 24 de febrero, cuando estalló un incendio que dejó a una familia atrapada en su departamento.

Impactantes videos compartidos en redes sociales muestran las conmovedoras escenas de la mujer arrojando a sus hijos uno por uno a través de la ventana, al tiempo en que se puede ver como el interior está cubierto de humo negro.

VIDEO: Mujer salta de ventana para salvar su vida de incendio en España

Buenos samaritanos, algunos vecinos y otros que pasaban por el lugar, se organizaron para extender mantas y atrapar a los niños entre todos.

En uno de los videos se pueden escuchar los gritos de asombro de los testigos cada que la mujer cumplía con la difícil tarea de soltar a sus hijos desde las alturas, en un esfuerzo por salvarlos del humo y de las llamas.

LEE: Murió con sus nietos en incendio en Texas tras prender la chimenea durante cortes de energía

Tanto los niños como la mujer fueron trasladados a un hospital para su valoración médica. Los pequeños fueron reportados sanos, sin heridas ni afecciones por el humo, mientras la madre tuvo que ser hospitalizada un día, por precaución, de acuerdo con ABC News.

Mother saves her 4 children during fire in Turkey’s Istanbul by throwing them out of 3rd floor windowhttps://t.co/LFBi2mv41U pic.twitter.com/g8pgdf1mO7

— DAILY SABAH (@DailySabah) February 25, 2021