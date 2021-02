Se detuvo a comprar gasolina y ganó $500 mil en un premio instantáneo de lotería

(NOTICIAS YA).-Una mujer de Michigan se detuvo a comprar gasolina camino al trabajo, sin sospechar que cambiaría su vida.

Ganó la lotería el domingo del Super Bowl, igual que su esposo hace 10 años

La afortunada del de Saginaw compró un billete del juego instantáneo "$500 Fever" de la Lotería de Michigan y ganó.

“Paré para comprar gasolina camino al trabajo y decidí comprar un boleto de lotería mientras estaba allí”, dijo la ganadora. “Rasgué el boleto una vez que subí a mi auto y no podía creerlo cuando vi que había ganado $500,000. Todavía estoy en estado de shock “.

Billete de lotería de 1 millón de dólares se vendió en Corpus Christi

Para reclamar su premio, acudió a la sede de la Lotería de Michigan, donde contó que con su premio planea comprar una casa y un auto nuevo.

A stop for gas paid off for a Saginaw County woman who won $500,000 playing $500 Fever! ➡️ https://t.co/brmwyIWVK3 pic.twitter.com/o1t3UWOo5p

— Michigan Lottery (@MILottery) February 25, 2021