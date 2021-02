Tras revés, demócratas buscan otras formas de aumentar salario mínimo

(POLÍTICA YA). – Los demócratas en el Congreso luchan por encontrar una fórmula para salvar la provisión en su paquete de alivio económico que aumentaría el salario mínimo federal a $15.

Cámara de Representantes vota hoy por paquete de estímulo

La parlamentaria del Senado echó este jueves un cubo de agua fría a la propuesta al determinar que la medida viola las estrictas reglas presupuestarias que limitan lo que puede incluirse en el paquete de estímulo de $1.9 billones que podría ser aprobado este mismo viernes en la Cámara de Representantes.

Con la intención de que los recursos estén disponibles a mediados de marzo, los demócratas están apurando la legislación mediante un proceso acelerado conocido como “reconciliación presupuestaria”, lo que les permitrá que se apruebe la legislación sin el apoyo republicano.

Además del aumento salarial, la legislación de $1.9 billones proporcionaría miles de millones de dólares en fondos para beneficios de desempleo, escuelas, gobiernos estatales y locales y pequeñas empresas, así como una ronda de cheques de estímulo de $1,400.

Pero Elizabeth MacDonough, la parlamentaria del Senado, advirtió que el lenguaje del aumento salarial, tal como está escrito, violaría las estrictas reglas presupuestarias que restringen lo que se puede incluir en la legislación utilizada en el proceso de reconciliación, y daría a los republicanos motivos para descartarlo del paquete cuando llegue a la Cámara alta.

Aumento del salario mínimo en manos de una mujer

PENALIZACIÓN A CORPORACIONES

Tras el fallo de MacDonough, los demócratas del Senado exploraban este viernes la forma de cómo codificar su intención de aumentar gradualmente el salario a $15 para 2025 sin violar las reglas del Senado.

Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata, y otros importantes líderes del partido examinan la posibilidad de agregar una disposición que penalizaría a las corporaciones que no pagan a los trabajadores al menos un salario mínimo de $15, dijo el viernes un asesor demócrata al diario The New York Times.

El senador Ron Wyden de Oregon, presidente del Comité de Finanzas del Senado, dijo que también estaba examinando una legislación que otorgaría multas fiscales a las empresas si algún trabajador gana menos de cierta cantidad.

Líderes demócratas examinan la posibilidad de agregar una disposición que penalizaría a las corporaciones que no pagan a los trabajadores al menos un salario mínimo de $15

PROPUESTA REPUBLICANA

A pesar de que los legisladores republicanos han expresado su oposición al proyecto de ley de alivio del coronavirus de Joe Biden, dos grupos de republicanos presentaron respectivos proyectos de ley que abordan las críticas al salario mínimo actual de Estados Unidos.

El salario mínimo federal permanece en $7.25 la hora desde 2009.

Los senadores Mitt Romney y Tom Cotton propusieron un salario mínimo federal de $10, que se implementará en el transcurso de cuatro años con un enfoque gradual y más lento para las pequeñas empresas.

Su proyecto de ley también requiere que los empleadores utilicen el programa E-Verify del gobierno federal para asegurarse de que no estén contratando trabajadores indocumentados.