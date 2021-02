1 muerto, 2 heridos tras balacera en Mountain View; Buscan a sospechoso

(NOTICIAS YA).- SAN DIEGO, Calif. - La policía de San Diego busca a sospechoso de balacera que dejó una persona muerta y al menos otros dos heridos en el barrio de Mountain View, la noche del viernes, según oficiales en la escena.

De acuerdo con las autoridades, fue poco despué de las 9 p.m. cuando se registró el tiroteo fuera de la tienda "Jerry's Market" en la esquina de la avenida Logan y la calle 45,

Reportes iniciales indican que la persona que falleció sufrió un impacto de bala en la cabeza y las otras dos víctimas recibieron disparos en las piernas. Los lesionados fueron trasladados al hospital, donde hasta la noche del viernes, se desconoció su condición, mientras que oficiales no realizaron ningún arresto.

Las descripciones de las víctimas y el sospechos no se dieron a conocer inmediatamente; y tampoco los detalles o el motivo del tiroteo.

Por otro lado, en la escena se logró apreciar unos 10 casquillos de bala sobre el pavimento de la calle 45.

**Please avoid the area of Logan Ave between West St. & S. 45th St. due to a police investigation for the next several hours. Please use alternate routes** pic.twitter.com/ZcUI4bvyUf

— San Diego Police Department (@SanDiegoPD) February 27, 2021