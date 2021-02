Mujer regresó a los perros de Lady Gaga tras violento robo armado

(NOTICIAS YA).- Los dos bulldogs franceses que fueron robados violentamente de un asistente de Lady Gaga fueron regresados y se encuentran a salvo, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) el viernes.

Una mujer, que no fue identificada, se reunió con el personal de la cantante y detectives en la Estación de Policía de Olympic Community para entregar los animales alrededor de las 6:00 pm PT, dijo la LAPD en una declaración.

“La mujer encontró a los perros y llamó al personal de Lady Gaga para regresarlos”, dice la declaración. “La identidad de la mujer y la locación en la que los perros fueron encontrados seguirá siendo confidencial debido a la investigación criminal activa y por su seguridad”.

Ryan Fischer, el asistente que recibió un balazo durante el robo, se encuentra en condición estable con heridas que no amenazan su vida y se espera que se recupere completamente, dijo la LAPD.

Lady Gaga había ofrecido una recompensa de $500,000 “sin hacer preguntas” a quien sea que regresara a sus perros Koji y Gustav a salvo. La acción fue criticada por la policía pues podría motivar a otros a robar perros de famosos por dinero.

Antes de que los perros fueran regresados, la cantante publicó en Instagram que su “corazón está enfermo” y que estaba rezando para que su familia “vuelva a estar completa con un acto de bondad”.

“Si los compraste o los encontraste sin saber, la recompensa es la misma”, dijo la cantante, añadiendo palabras de agradecimiento para Fischer. “Arriesgaste tu vida para luchar por nuestra familia. Por siempre serás un héroe”.

La investigación en torno al robo y el ataque continúa en proceso y la policía está trabajando para encontrar a los criminales responsables del ataque ocurrido el miércoles, dijo un vocero de la LAPD.

ATENCIÓN: Imágenes fuertes del ataque, se recomienda discreción.

