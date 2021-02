La temporada de avalanchas más mortal podría ser culpa del Coronavirus

(NOTICIAS YA).- La pandemia de coronavirus ha afectado la economía, el sistema de salud y las escuelas alrededor del mundo. Sin embargo, algunos expertos señalan que la crisis sanitaria también podría estar contribuyendo al aumento de muertes por avalancha.

Hasta el momento, durante esta temporada de invierno se han reportado 33 muertes por avalancha, según el Centro de Información de Avalancha de Colorado (CAIC). Esto no es muy diferente al récord de 36 muertes en 2008 y 2010.

Sin embargo, una combinación del clima con tendencias relacionadas a la pandemia, podrían hacer que EE.UU. rompa el récord de muertes. A continuación te explicamos por qué.

El clima crea condiciones peligrosas

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) indica que existen 3 factores necesarios para que ocurra una avalancha: Una pendiente, manto de nieve (acumulación de nieve en el suelo) y un detonante.

Cada tormenta trae un tipo de nieve diferente, la cual se apila en capas. Este año, las capas más débiles están en la base del manto de nieve, mientras que las más fuertes están hasta arriba. Eso hace que la superficie sea inestable.

Según Brian Lazar, director adjunto de CAIC, los efectos del cambio climático, especialmente periodos de sequía seguidos de lluvias intensas, contribuyeron a los mantos de nieve débiles de esta temporada.

Las personas son el detonante

En alrededor del 90% de los accidentes de avalancha, el desastre fue detonado por la víctima o alguien de su grupo, de acuerdo con el Centro de Avalancha de Utah

Durante la pandemia de Coronavirus, más personas están viajando a las montañas para disfrutar de la naturaleza y evitar multitudes. Muchos de ellos optan por viajes enfocados a deportes de nieve.

Snow Trails, un resort de esquí de Mansfield, Ohio, ha visto un incremento del 60% en visitantes en comparación de la temporada de invierno pasado; dijo el vocero Nate Wolleson a CNN.

Esta tendencia se esparce a lo largo del país, incluyendo parques nacionales y públicos, de acuerdo con el Dr. Karl Birkeland, director del Centro Nacional de Avalancha del Servicio Forestal de EE.UU.

La combinación del aumento de visitantes con los mantos de nieve débiles, crea condiciones de avalancha y eleva las probabilidades de muerte y lesiones.

Además, muchas de las personas practicando deportes de nieve no tienen experiencia, no están familiarizados con el terreno y no tienen el equipo de rescate adecuado para lidiar con una avalancha.

