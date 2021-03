Clínicas "post-covid" intentan tratar a los sobrevivientes de coronavirus

(NOTICIAS YA).-En medio de la pandemia, millones de personas que tuvieron COVID-19 están buscando atención médica personal o sufriendo solos para sobrellevar los efectos sedundarios.

Los centros especializados Post-Covid intentan tratar a los sobrevivientes.

NBC News encuestó a docenas de clínicas "post-Covid" en todo el país para averiguar cómo están ayudando a los pacientes a recuperarse de una enfermedad sin cura conocida.

De los más de 28 millones de estadounidenses diagnosticados con el virus, se estima que entre el 10 y el 30 por ciento, posiblemente hasta 8,4 millones de personas, entran en la categoría comúnmente conocida como "transportistas de larga distancia".

A pesar de las cifras asombrosas, no hay un diagnóstico claro, ni una atención estándar ni pautas nacionales sobre cómo se debe tratar a estos pacientes.

Sin embargo, hay señales esperanzadoras. En clínicas especiales de todo el país, está surgiendo una mejor comprensión de la afección.

Según un nuevo análisis del medio de noticias, no existe un estándar médico de tratamiento para los pacientes post-Covid-19. Esto es lo que se sabe:

Más de 80 clínicas "post-Covid" en todo el país que están participando activamente con pacientes de Covid-19 que continúan teniendo síntomas meses después de que su infección aguda desapareció.

en todo el país que están participando activamente con pacientes de Covid-19 que Las 64 clínicas encuestadas han atendido a casi 10,000 pacientes, lo más probable es que solo sea una pequeña parte del número real de personas afectadas.

Los Institutos Nacionales de Salud le dieron un nombre recientemente: "Secuelas post-agudas de SARS-CoV- 2 infección "o PASC.

Las terapias varían desde la fisioterapia tradicional hasta los medicamentos y la atención plena.

Algunos pacientes han mejorado; muchos otros no lo han hecho.

A menudo, las únicas opciones reales para los médicos son trabajar con los pacientes en los aspectos básicos de un estilo de vida saludable, incluidos el sueño, la dieta y el ejercicio.

Además de la dificultad, muchas citas clínicas son de telesalud solo debido a la pandemia.

Para ayudar con la confusión mental, un síntoma comúnmente reportado, el Equipo de Recuperación Post Covid en Family Health West en Fruita, Colorado, usa terapeutas del habla para ayudar a los pacientes a encontrar las palabras correctas mientras hablan.

"Es muy difícil", dijo el Dr. Cyrilyn Walters, director médico de servicios ambulatorios de Regional One Health en Memphis, Tennessee, "porque no hay muchos datos". Su equipo, que se asoció con el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee, trabaja con cada paciente para descartar afecciones no relacionadas con Covid-19 que podrían estar causando los síntomas de un paciente. De lo contrario, dijo, "no hay medicación mágica".