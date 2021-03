Con éxito inició centro de vacunación contra COVID-19 en el Estadio Raymond James

(NOTICIAS YA).- El centro de vacunación contra el COVID-19 que funcionaba en el University Mall, comenzó sus labores este lunes en su nueva sede en el Estadio Raymond James en Tampa, intercambiando sus ubicaciones y procesos, ya que el sitio de pruebas de coronavirus que se realizaba en el estacionamiento del campo deportivo, iniciará mañana en dicho centro comercial.

Centro de vacunación contra el COVID-19 de University Mall se traslada al Estadio Raymond James

Desde las 8:00 a.m el lote 14 del Estadio Raymond James albergaba largas filas de personas que esperaban su turno en sus autos para ser inmunizados contra el virus. En esta nueva sede esperan aplicar más de 3,000 dosis diarias a adultos mayores de 65 años que se vacunarían por primera vez y a quienes tengan una cita para recibir su segunda dosis contra el COVID-19.

A pesar de la cantidad de personas, no se registró largo tiempo de espera, así como se reportó en su sede anterior, el University Mall.

DeSantis: Maestros, bomberos y policías mayores de 50 años recibirán vacunas contra COVID-19

Algunos de sus visitantes compartieron su experiencia con nosotros:

"Yo me siento feliz porque me puse la primera y estoy bien. No me dio nada como dicen, me dio deseo de ponerme la otra aquí estoy", afirmó José Rivera.