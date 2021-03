El tiempo: no, no son ideas tuyas, febrero estuvo mucho más frío que de costumbre

(NOTICIAS YA).-Una de las características de Colorado es que el tiempo puede ser impredecible, los días pueden empezar con una mañanas soleadas (sí, de esas para usar short y vestidos primaverales) y en la tarde, la temperatura puede estar por debajo del punto de congelación y para hacer las cosas más extraordinarias, puede que hasta haya nieve.

Después de un enero mucho más caliente de lo que se acostumbra, el área metropolitana de Denver tuvo el febrero más frío en los últimos 32 años con una temperatura promedio de 25.4 grados F° (o -3.6 C°).

Y aunque la ciudad no alcanzó la lista de los 10 febreros más fríos registrados (los cuales ocurrieron en los siglos XIX o XX) por solo 0.2 grados. Febrero del 2021 fue lo suficientemente frío como para desplazar a febrero de 1874 y convertirse en el undécimo más frío registrado.

La temperatura media del mes estuvo 7,1 grados por debajo de lo normal, lo que es una cifra importante desde el punto de vista climático.

19 de los 28 días del mes pasado estuvieron por debajo de lo normal, incluido el del último fin de semana. Denver alcanzó solo 37 grados el sábado y bajó a 35 grados por las altas temperaturas del domingo.

Mild and dry conditions will prevail through Wednesday. A quick moving system will bring cooler temps and possibly rain and snow Thursday and Thursday night. The mild and dry conditions return for the weekend. #cowx pic.twitter.com/i1Tu7B2YbL

— NWS Boulder (@NWSBoulder) March 1, 2021