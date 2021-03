Evacúan edificios en Tampa tras fuga de gas causada por choque de auto

(NOTICIAS YA).- El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Tampa informó sobre una camioneta que chocó la mañana de este lunes contra un edificio, lo que causó la ruptura de una línea de gas. Los habitantes de varias residencias fueron evacuados de forma preventiva.

Responding to a gas leak at the Palm Avenue apartments on N 30th street. Car into building, hit natural gas line. Three buildings evacuated. HAZMAT unit on scene. No injuries reported.

— Tampa Fire Rescue (@TampaFireRescue) March 1, 2021