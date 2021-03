(NOTICIAS YA).- El gobernador de Maryland, Larry Hogan, anunció este lunes que tras la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), el estado de Maryland comenzará a implementar la vacuna Johnson & Johnson de dosis única esta semana.

The State of Maryland will begin to deploy the single-dose Johnson & Johnson vaccine this week. This vaccine is safe, effective, and made right here in Maryland.

— Governor Larry Hogan (@GovLarryHogan) March 1, 2021