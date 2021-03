Niño recibe múltiples balazos y se salva de "milagro"

(NOTICIAS YA).-Un verdadero milagro salvó la vida de un niño de 11 años que resultó impactado por múltiples balas durante un tiroteo que tuvo lugar en un complejo de apartamentos de la ciudad de Aurora, Colorado, en la noche del pasado domingo.

La policía local indicó este lunes, en su cuenta Twitter, que este pequeño “tenía ángeles de la guarda cuidándolo”, ya que, a pesar de haber recibido varios disparos, “se está recuperando por completo”.

Sin embargo, este no fue el único evento violento que se registró durante el fin de semana en Aurora, otros cuatro tiroteos también sucedieron en distintos sectores de la ciudad, dejando en menos de 30 horas, varias personas heridas.

Estas balaceras habrían comenzado en la tarde del sábado, sobre las 5:30 p.m., en la cuadra 1300 de North Troy Street, dejando como consecuencia a un hombre gravemente herido.

Dos horas más tarde, otra lluvia de balas se registró en la intersección de la avenida Colfax y la calle Habana, donde una persona también fue alcanzada por los disparos de los criminales, una situación cada vez más frecuente en la ciudad.

A la media noche de ese mismo sábado, los balazos volvieron a retumbar, esta vez se trataba de un cliente del Bar Challengers de la Avenida Iliff, quien disparó a un guardia de seguridad, enfurecido, luego que le pidieran abandonar el establecimiento. El trabajador fue trasladado a un hospital, se desconoce su estado actual.

Como si fuera poco, la mañana del domingo también comenzó manchada de sangre, alrededor de las 9 a.m. una persona recibió un disparo en un 7-Eleven, ubicado entre la calle Peoría y la avenida 19 de la localidad.

“La seguridad ha menguado, yo siento que no hay buena seguridad (...) no me siento segura”, comentó Mireya Villalobos sobre la violencia que se vive en esta ciudad de Colorado.