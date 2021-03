Posibilidad de lluvia para el condado de San Diego

LLUVIA EN FREEWAY

(NOTICIAS YA).- El condado de San Diego espera recibir sus primeras precipitaciones en más de un mes a última hora de este miércoles ya que se espera llegue una tormenta procedente del Pacífico Norte y se extiende por gran parte del sur de California esto de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional.

Alright friends, here's our latest thinking on our next storm system that will come into the area on Wednesday ☔️ We even have the possibility of some thunderstorms near the coast! Snow levels will be around 5,000 feet with gusty southerly winds. #cawx #Finally pic.twitter.com/853vyLX8Ei

— NWS San Diego (@NWSSanDiego) March 2, 2021