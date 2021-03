Renace llamado a boicot de Goya por mentiras de su CEO sobre elecciones

(POLÍTICA YA). – El llamado a un boicot a los productos Goya renació este lunes después de que el presidente ejecutivo de la empresa, Robert Unanue, dijo una serie de mentiras sobre las elecciones de 2020 en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) donde Donald Trump ofreció su primer discurso público desde que salió de la Casa Blanca.

Boicot a Goya: halagos del propietario a Trump desatan polémica

Unanue llamó a Trump “el presidente real, legítimo y aún actual de Estados Unidos”.

“Pensé haber leído que la Junta de GoyaAlimentos le había dicho a su tonto charlatán, teórico de la conspiración, director general, que se callara”, tuiteó la analista política republicana Ana Navarro. “Pero aquí está el "My Pillow Guy" de los frijoles, difundiendo mentiras en Cult-PAC. Gracias CapehartJ por recordármelo, para que nunca compre su horrible adobo”.

I thought I’d read that the Board of @GoyaFoods had told their blabbering fool, conspiracy theorist CEO to shut the hell up. But here is the “My Pillow Guy” of frijoles, spreading lies at Cult-PAC. Thank you @CapehartJ for reminding me, so I don’t ever buy his crappy adobo. pic.twitter.com/gNAOkyF4jm

— Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) February 28, 2021