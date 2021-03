45 mil dosis de la vacuna Johnson & Johnson en camino hacia Colorado 

(NOTICIAS YA).-Se trata de la vacuna de Johnson & Johnson que es la tercera vacuna aprobada en los Estados Unidos para proteger a la comunidad contra el coronavirus.

El fabricante dijo que inicialmente se enviarían 3,9 millones de dosis a nivel nacional, y 45.000 de ellas llegarán a Colorado. Se espera que 20 millones de dosis estén disponibles en los Estados Unidos para fines de marzo y 100 millones para fines de junio.

Los camiones del servicio de correo UPS estaban esperando los envíos el lunes temprano afuera de un sitio de distribución de Johnson & Johnson cerca de Louisville, Kentucky.

Por su parte, el gobernador Jared Polis espera que el nuevo suministro permita que el sistema de vacunación del estado se mueva más rápido y funcione sin problemas.

“Esta es más fácil de distribuir por el estado, incluso dentro de las áreas urbanas porque requiere una refrigeración normal”, dijo Polis.

La inyección de Johnson & Johnson no tiene requisitos de temperatura extremadamente fría como las vacunas Pfizer y Moderna, además que solo basta con una dosis.

“Algunas personas prefieren una dosis en lugar de dos”, dijo Polis. Aunque, agregó, las tres vacunas que se utilizan son confiables.

“Todas son muy efectivas. Están todos a salvo. Quiero que todos aprovechen cada oportunidad para arremangarse la camisa y protegerse”, dijo Polis.

Tanto las inyecciones de Pfizer como las de Moderna tienen una eficacia superior al 90 por ciento, mientras que las de Johnson y Johnson tienen una eficacia de alrededor del 85-86% .

Según los expertos esto podría tener algo que ver con el momento de algunos ensayos y cuándo han surgido variantes del coronavirus.

Recordemos que Colorado cambió su plan de inmunización. Algunos grupos que solían ser elegibles para la vacuna el 5 de marzo en la fase 1B.3 pasaron al grupo 1B.4. Se espera que el grupo 1B.4 reciba sus vacunas a finales de marzo. Haga clic aquí para ver el plan completo del estado: https://drive.google.com/file/d/1x_SDFMh7Z5rj4liailw2Ulz5QLiTCg_y/view

