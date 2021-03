Crean 'minicasas' en L.A. para ayudar a personas sin hogar durante la pandemia

(NOTICIAS YA).-Crean “minicasas” en Los Ángeles para desamparados en medio de la pandemia.

Se trata de pequeños refugios emergentes ensamblados en 30 minutos podrían ayudar a las personas sin hogar, de acuerdo con NBC Los Ángeles.

LA Conservation Corps y el refugio Pallet, se han asociado para construir 425 refugios en toda la ciudad para personas sin hogar.

Esta solución temporal puede ayudar a miles de personas que viven en las calles, a tener casas pequeñas con una cama, control de temperatura y sean fáciles de limpiar, lo cual es esencial en la pandemia de COVID-19.

Según la compañía, cada unidad o pequeñas casas tiene:

Una cama.

Estantes.

Control de temperatura.

Electricidad.

Características de seguridad.

Además el refugio ofrece:

Baños.

Duchas.

Lavandería.

Y comidas.

"La lucha más grande que tenemos no es encontrar personas que quieran hacer el cambio, sino encontrar apartamentos disponibles para alquilar", dijo Rowan Vansleve, de la organización sin fines de lucro y misión de rescate Hope of the Valley.

“Nos reunimos con la gente allí mismo y les preguntamos: '¿están listos para romper el ciclo de la falta de vivienda en su vida?' Una vez que está de acuerdo,

Ahora Pallet también está tratando de ayudar a solucionar el problema de las personas sin hogar en el sur de California.

“Tratamos la falta de vivienda como la emergencia que es”, dijo Brandon Bills. En total, el costo para los contribuyentes es de aproximadamente $ 8,000 por unidad, agregó el medio de noticias.

Se espera que unas 425 estén terminadas en todo el condado para fin de año.

Esto se convierte en una comunidad temporal para ganar tiempo y encontrar una vivienda de apoyo permanente, generalmente de 90 días a seis meses, explicaron.