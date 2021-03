Dejarán de publicar 6 libros de Dr. Seuss por contenido racista

(NOTICIAS YA).- Seis libros del autor conocido como Dr. Seuss dejarán de publicarse debido a que representan a las personas en formas “dañinas e incorrectas”, indicó la empresa que mantiene el legado del escritor infantil.

Los títulos en cuestión son: “And to Think That I Saw It on Mulberry Street”, “If I Ran the Zoo”, “McElligot's Pool”, “On Beyond Zebra!”, “Scrambled Eggs Super!” y “The Cat's Quizzer”.

En un comunicado, Dr. Seuss Enterprises dijo que tomó la decisión después de consultar con educadores y revisar su catálogo.

LEE: El famoso árbol que inspiró a Dr Seuss “El Lorax” se cayó

“Dejar de vender estos libros es solo una parte de nuestro compromiso y de nuestro plan más amplio para asegurar que el catálogo de Dr. Seuss Enterprises representa y apoya a todas las comunidades y familias”, indicó la compañía.

El anuncio se realizó este martes, en el aniversario del nacimiento del afamado autor infantil. Seuss, cuyo nombre real es Theodor Seuss Geisel, es uno de los autores más conocidos del mundo, responsable de clásicos como “The Cat in the Hat”, “Green Eggs and Ham” y “How the Grinch Stole Christmas”, entre otros.

LEE: Nombran café en homenaje a la viuda de Dr. Seuss en UCSD

Más de 650 millones de copias de sus libros se han vendido en todo el mundo, aunque también cuenta con un largo historial de publicación de trabajos racistas y antisemitas, el cual se remonta a la década de 1920, cuando era estudiante en el Dartmouth College.

Allí, el Dr. Seuss dibujó a los boxeadores negros como gorilas y perpetuó los estereotipos al retratar a los personajes judíos como tacaños, según un estudio publicado en la revista “Research on Diversity in Youth Literature” (Investigación sobre la diversidad en la literatura juvenil).

LEE: Mujer racista ataca a niño y lo acusa de robar iPhone que ella perdió

Dicho estudio, publicado en 2019, examinó 50 libros del Dr. Seuss y encontró que 43 de los 45 personajes de color tenían “características que se alinean con la definición de orientalismo”, es decir, la representación estereotipada y ofensiva de Asia. Asimismo, los dos personajes “africanos” tienen características antinegras, según el estudio.

Este añade que dos ejemplos específicos se encuentran en los libros “The Cat's Quizzer” y “If I Ran the Zoo”. El estudio también sostiene que, dado que la mayoría de los personajes humanos en los libros del Dr. Seuss son blancos, sus obras, intencionalmente o no, perpetúan la supremacía blanca.

*Con información de CNN

VIDEO RELACIONADO: