Gobernador Abbott reabre 100% el estado de Texas y remueve el uso de cubre bocas

(NOTICIAS YA).-El gobernador de Texas, Gregg Abbott, dio luz verde para proceder con la reapertura del estado. En su visita por Lubbock, realizó una conferencia donde dio a conocer su plan para reabrir el 100% del estado y eliminar el mandato del uso de cubre bocas.

La orden ejecutiva entra en vigor el siguiente miércoles 10 de marzo y según el gobernador, tiene como objetivo que las personas sean las que tomen cargo de las medidas de salud y decidan su destino.

Aclaró que aún no se ha desaparecido el virus pero cree que los mandatos en el estado no son necesarios.

Mientras el gobernador anunció que no es obligatorio el uso de mascarillas, el Centros para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda seguir utilizándo la protección inclusive si ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Viri Solano nos presenta un resumen de la conferencia:

NEW: Issuing an executive order to lift the mask mandate and open Texas to 100 percent. pic.twitter.com/P4UywmWeuN

— Gov. Greg Abbott (@GovAbbott) March 2, 2021