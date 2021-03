Infracciones emitidas para propietarios e inquilinos de residencia universitaria en Boulder tras fiesta masiva realizada el fin de semana

(NOTICIAS YA).-El Departamento de Policía de Boulder y la Oficina del Fiscal de la Ciudad están investigando todas las posibles infracciones penales y civiles después de una fiesta de CU Boulder fuera del campus en un edificio de apartamentos durante el fin de semana.

La fiesta tuvo lugar el sábado en los apartamentos The Block cerca de la esquina de 14th Street y Euclid Avenue.

Una captura de pantalla de un video de Snapchat tomado por alguien en la fiesta se compartió en las redes sociales, mostrando a decenas de personas en la fiesta sin distanciamiento social ni máscaras a la vista.

La persona que compartió el video en Twitter y TikTok lo hizo porque quería llamar la atención sobre lo que dice “es un problema común en las ciudades universitarias de todo el país”.

"La leyenda [en el video], 'La señal que necesitas para venir a Boulder', realmente solo muestra que estas personas piensan que ir de fiesta, romper las reglas y poner en peligro a la gente es una experiencia universitaria genial y divertida que todo el mundo debería estar haciendo", dijo. en una entrevista a través de Zoom desde California.

La fiesta llamó la atención de la policía de Boulder y los agentes fueron llamados al edificio de apartamentos para interrumpir la reunión el sábado por la noche.

Esta persona se preocupa por las implicaciones que esta gran reunión pueda tener en la comunidad de Boulder, incluso si ella no es residente.

"No me importa una fiesta. No me importa la vida griega. Me preocupan las personas cuyas vidas han sido destruidas y que siguen siendo destruidas para que los egoístas sigan festejando", dijo.

Ella dice que ha recibido varios comentarios de personas que la llaman "soplona" y la critican por compartir el video.

"Me acaban de dar una bofetada al ver la cantidad de gente que realmente no se preocupan por otras personas", dijo. "No sé cómo convencer a la gente de que se preocupen por los demás".

Cabe resaltar que la calle donde se encuentra el edificio de apartamentos ha sido un lugar problemático durante la pandemia.

En octubre, la ciudad de Boulder emitió una cuarentena obligatoria de dos semanas para cuatro propiedades en 14th Street. La mayoría estaban asociados con fraternidades, según la ciudad.

CU Boulder está al tanto del video. Un portavoz dice que cualquier estudiante que sea sorprendido violando una orden de salud pública no podrá ingresar al campus durante dos semanas y probablemente enfrentará una suspensión.

if your students keep partying like this dont even think about reopening pic.twitter.com/qNgAPKapXa

— the girl with the trashcan tattoo (@avb_54) February 28, 2021