Los Cherry Blossom tendrán su punto máximo de floración entre el 2 y 5 de abril

(NOTICIAS YA).- El Servicio Nacional de Parques de Washington, Distrito de Columbia, confirmó que el punto máximo de floración de los Cerezos en Flor (Cherry Blossom) tendrán su punto máximo de floración entre el 2 y el 5 de abril.

El sistema de celebración en este 2021 será híbrido pues se planea una celebración de las flores en toda la ciudad a través del festival de las flores, que se extiende del 20 de marzo al 11 de abril y contará con una combinación de eventos virtuales y en persona.

Elliott Ferguson, presidente de Destination DC, dijo al Washington Post que "históricamente, las flores han atraído alrededor de 1,5 millones de visitantes a Tidal Basin y son una gran fuente de ingresos para la ciudad, estimada en alrededor de cinco mil millones de dólares.

La floración máxima en sí suele durar entre siete y diez días, es decir el día en que el 70% de las flores de cerezo de Yoshino están abiertas.

