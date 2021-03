Presentan proyecto de ley para convertir a Puerto Rico el estado 51 de la nación

(NOTICIAS YA).- Florida será determinante en en la ruta de de Puerto Rico hacia la estadidad. Hoy, medio centenar de congresistas coauspició la nueva legislación a favor de la anexión de la isla a la nación norteamericana. La comisionada residente Jenniffer González, acompañada por los congresistas demócratas de Florida Darren Soto, principal autor de la legislación, y Stephany Murphy, además del gobernador del Estado Libre Asociado, Pedro Pierluisi.

La propuesta busca que, en un plazo de 12 meses, el presidente Joe Biden admita a Puerto Rico como estado, siempre y cuando los boricuas den el sí en un nuevo referéndum federal.

Last year, American citizens in Puerto Rico clearly declared their desire for statehood. Now, it is our duty in Congress to act. Earlier today, @RepJenniffer and I introduced the bipartisan Puerto Rico Statehood Admission Act, which has 51 cosponsors! #PRStatehood pic.twitter.com/ZIst93BXez

Today I helped introduce the bipartisan Puerto Rico Statehood Admission Act. I’m looking forward to the day when the men & women living in #PuertoRico have the exact same rights & responsibilities as their fellow American citizens living in Florida & every other state. pic.twitter.com/UX46hbhasi

El proyecto de ley bipartidista tiene el apoyo de 37 demócratas y 14 republicanos, en total 51 coauspiciadores.

El senador demócrata Martin Heinrich, de Nuevo México, indicó conversa con republicanos y demócratas para presentar un proyecto similar al radicado hoy por Soto y por la comisionada residente en Washington, Jennifer González. Minetras el senador estadounidense Marco Rubio (R-FL) emitió el siguiente comunicado después del anuncio de Heinrich (D-NM):

104 years ago today, Puerto Ricans were granted U.S. citizenship. Last year, they sent a clear message by voting in favor of statehood.

Today, I'm proud to join @RepJenniffer & @RepDarrenSoto to announce bipartisan, bicameral legislation to formally admit Puerto Rico as a state. pic.twitter.com/zSkDmJDqaA

— Martin Heinrich (@MartinHeinrich) March 2, 2021