Protocolo de seguridad para protección de trabajadores agrícolas, vacunas 3 de marzo

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Se da conocer un nuevo protocolo de seguridad para mantener los trabajadores agrícolas de la costa central seguros durante la época de la cosecha.

Este nuevo protocolo se da a conocer justo cuando mañana todos los trabajadores agrícolas sin importar su edad podrán acceder la vacuna contra el coronavirus.

Con la llegada de la primavera a la vuelta de la esquina , también llega la cosecha, cerca de 70 mil trabajadores laborando en los campos.

Es por eso que este protocolo de seguridad elaborando entre la Asociación de Productores y el comisionado agrícola del condado de Monterey pretende que

- se continuen las pruebas del covid aunque hay opcion de vacuna.

- posibilidad de aislamiento de haber contagio o haber sido expuesto al covid

- pago por tiempo de no haber trabajado al haber sido afectado por el Covid

- recursos y servicios de transporte

"Se oye bien pero yo creo que eso tenemos que tener mecanismos de la proclama se cumplen y llegan a ser beneficios para la gente en el campo" dijo Lauro Barajas, UFW

"Nos ponen a vivir en cuarto a de a tres personas de diferentes diferentes lugares de méxico y eso es muy preocupante" comentó

Jesus López lider comunitario CRLA.

El protocolo enfatiza lo que es la ley de Calosha

"Si los rabajadores están saliendo contagiados de un lugar y las compañías otros trabajadores no pueden trabajar y las compañías les han dicho que no pueden trabajar..Estamos abogando para que se les pague ese tiempo fuera de lugar porque son órdenes del patrón que le está diciendo el patrón que no pueden venir", comentó Jesus López lider comunitario CRLA.

Precisamente este Sábado se tiene programada una vacunacion masiva de 9 a 4 de la tarde para trabajadores agrícolas.

"Estamos programando otra clínica para el sábado en el rodeo creemos que podemos creemos que podemos atraer 3000 personas y vacunar 3000 que vacunar 3000 " dijo Maximiliano

Para realizar una cita para estas vacunaciones puede consultar las páginas de la Asociación de Productores

o la página de clinicas de salud del valle de salinas

tambien puede lla,ar al 831-757-86-89.