Abandonó a 3 niños en diferentes lugares de Florida tras discutir con su pareja, según autoridades

(NOTICIAS YA).- La Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach informó sobre el arresto de una mujer bajo cargos de negligencia infantil, luego de admitir que abandonó a tres menores de edad en tres distintos sitios de Florida, tras haber peleado con el padre de ellos.

Miesha Perkins, de 36 años, de Louisiana, manejaba una camioneta SUV Equinox color blanca año 2018 el pasado lunes cerca de las 5:00 a.m, cuando abandonó a una niña de 8 años en la gasolinera Shell, ubicada en la 6000 Okeechobee Blvd cerca de la Drexel Road en una zona no incorporada de West Palm Beach. El hecho fue reportado a través de una llamada al 911 e informada a la Oficina del Alguacil del condado de Palm Beach.

No obstante, horas más tarde, cerca de las 9:00 a.m, el Departamento de Policía de Palm Beach recibió una llamada en la cual se indicaba que una mujer dejó a un niño de 3 años en el supermercado Publix de Palm Beach Lakes Blvd en West Palm Beach.

Al transcurrir unos 15 minutos, el cuerpo policial de Palm Beach pudo localizar a Perkins alejándose de la camioneta estacionada en la esquina de Sunrise y North Ocean Blvd en Palm Beach. Dentro del vehículo con llave, se encontraba un menor de un año de edad.

Perkins fue arrestada y trasladada al Departamento de Policía de West Palm Beach, donde al ser interrogada por los oficiales dijo que estaba viajando con el padre de los tres niños desde Louisiana hasta Florida y tuvieron una discusión, por lo que después de detenerse en una gasolinera en la autopista Florida Turnpike cercana a Orlando, dejó allí al hombre y se fue en la camioneta con los tres niños hasta llegar al condado de Palm Beach donde los fue abandonando uno por uno en diferentes sitios.

Perkins enfrenta 3 cargos de negligencia infantil y se encuentra recluida en la cárcel del condado de Palm Beach con un monto total de $30,000 de fianza.

PBSO #Busted Miesha Perkins of Louisiana for 3 counts of Child Neglect. We learned that Miesha and the children’s father were en route from Louisiana to PBC. Once Miesha arrived in Palm Beach County she began to abandon the children at three different locations. pic.twitter.com/8fEoXQh4W7

— PBSO (@PBCountySheriff) March 1, 2021