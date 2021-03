Actualización cierre de preparatoria Centaurus se trató de una falsa alarma

(NOTICIAS YA).-La preparatoria Centaurus en Lafayette fue cpuest bajo cierre preventivo (lockdown) el miércoles por la mañana y de acuerdo con la policía trató de una falsa alarma.

Un maestro de la escuela pensó que escuchó disparos dentro de la escuela poco antes de las 10 de la mañana, lo que provocó el cierre, dijo la policía de Lafayette LPD. Después de completar una revisión de la escuela, LPD dijo que creen que el incidente fue una falsa alarma. Actualmente se está realizando una segunda búsqueda de la escuela.

Un cierre preventivo significa que todas los salones están cerrados y asegurados, y los estudiantes deben permanecer en silencio y en su lugar. No se reportaron heridos en la escuela.

La escuela preparatoria en el Distrito Escolar del Valle de Boulder BSVD está ubicada en 10300 South Boulder Road en Lafayette. Una parte de South Boulder Road se cerró a los vehículos que no son de emergencia.

Medios locales reportaron fuerte presencia de efectivos de la policía en el plantel educativo.

La policía de Lafayette dijo a través de su cuenta de Twitter: "No se ha informado de ningún daño a los estudiantes o al personal". Las autoridades del Condado Boulder originalmente recibieron un informe de disparos que se escucharon en la escuela.

Dos escuelas cercanas, Angevine Middle y Ryan Elementary, también fueron cerradas, pero BVSD dijo en un tweet a las 11:25 am que se levantaron las restricciones.

ALL CLEAR: Ryan EL & Angevine MS have returned to normal operations. --- Escuelas Ryan EL & Angevine MS funcionan de nuevo con normalidad. * https://t.co/tQw2W29xHu

— Boulder Valley School District (@BVSDcolorado) March 3, 2021