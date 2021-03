Agencias del orden llevan a cabo control de velocidad en autopistas en área metropolitana de Denver el miércoles 

(NOTICIAS YA).-La policía de Denver y otras agencias del orden llevan a cabo un evento especial de control de velocidad en las carreteras el miércoles.

El mensaje es simple: la velocidad mata.

De acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, 611 personas murieron en las carreteras de Colorado el año pasado y la velocidad fue un factor que contribuyó a muchos de esos choques, agregó la organización.

When the speeder going 15 over has a revoked license and warrant for not showing up to a previous case for- you guessed it- speeding. 🤦‍♂️ #SlowDown pic.twitter.com/EiNShYb9yH — Colorado State Patrol (@CSP_News) March 3, 2021

La policía dijo que durante la pandemia ha habido menos automóviles en la carretera, sin embargo, han visto velocidades más altas.

El evento de aplicación de la ley del miércoles se llevará a cabo en todas las carreteras principales del área metropolitana de Denver.

Las agencias participantes incluyen; Denver, Lakewood, Lakeside, Aurora, Colorado State Patrol, Greenwood Village y Wheat Ridge.

Así que evite accidentes, multas y contratiempos, reduzca la velocidad al manejar, incluso en las autopistas.

Por medio de un tuit, la Policía de Denver dijo haber multado a varias personas, entre estas un conductor que iba a 106 MPH en una autopista de 60 MPH, una velocidad que no solo pone en riesgo la vida de otros conductores y pasajeros, sino que también puede tener como consecuencia 12 puntos en el récord de manejo, audiencias obligatorias en la corte y una multa de $999 dólares.

Not everyone got the memo about today's Metro #Denver highway speed enforcement/education op. The top offender, so far, was clocked at 106 MPH in a 60 MPH zone! That speed is extremely dangerous, a 12-point ticket, mandatory court appearance, and a fine of up to $999! #NotWorthIt pic.twitter.com/YXEJtmfbWi — Denver Police Dept. (@DenverPolice) March 3, 2021

Por su parte, la Policía de Lakewood reportó a un conductor que manejaba a 111 MPH.

Y en la ciudad de Aurora, los que piensan que las autopistas son pistas de carreras no brillaron por su ausencia, la agencia reportó 62 multas emitidas con una velocidad máxima de 95 MPH en una carretera de 65 MPH.