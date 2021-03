Arrestan a sospechoso de dos asesinatos que estaban sin resolver desde 1982

(NOTICIAS YA).-Autoridades, incluidos los investigadores desde hace mucho tiempo, llevaron a cabo una conferencia de prensa el miércoles por la tarde sobre el reciente arresto de un hombre de Colorado sospechoso de la muerte de dos mujeres jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados cerca de Breckenridge, en 1982.

Se trata de Alan Lee Phillips, de 70 años, del condado de Clear Creek, quien fue arrestado el 24 de febrero por la muerte de Annette Schnee y Barbara “Bobbi Jo” Oberholtzer, de 21 y 29 años respectivamente según los investigadores.

Phillips está detenido bajo sospecha de dos cargos de asesinato en primer grado, dos cargos de agresión en primer grado y dos cargos de secuestro, dijo el alguacil del condado de Park, Tom McGraw.

Las dos mujeres trabajaban en Breckenridge y se creía que iban a casa pidiendo que un vehículo de la carretera las llevara (pedir un ride), por separado, pero ambas fueron secuestradas y fusiladas el 6 de enero de 1982. El cuerpo de Oberholtzer fue encontrado en la cima de Hoosier Pass el día después de su desaparición y el cuerpo de Schnee fue encontrado seis meses después en una zona rural del condado de Park.

McGraw dijo que alcanza a comprender el dolor y el sufrimiento que las familias de las víctimas han soportado durante los últimos 39 años, pero con el arresto "su camino hacia la justicia tiene un sendero mucho más claro".

Jeff Oberholtzer, el esposo de Bobbi Jo, describió las casi cuatro décadas desde el asesinato como una "horrible pesadilla". Los miembros de la familia pidieron privacidad en este momento, McGraw leyó declaraciones de Oberholtzer y otros. Un miembro de la familia dijo que ella "he vivido con un monstruo en mi mente desde que tenía 11 años".

Charlie McCormick, un detective de la policía retirado de Denver, ha estado trabajando en el caso sin resolver desde 1989.

"He estado tratando de definir mis emociones y ha sido difícil", dijo McCormick en la conferencia de prensa del miércoles. “Nunca pensé que vería el día. Ha sido un largo camino".

Los investigadores utilizaron pruebas de ADN para vincular a Phillips como sospechoso a través de la "genealogía genética", dijo Mitch Morrisey, ex fiscal del distrito de Denver y cofundador de United Data Connect.

UDC, la línea de alto al crimen de Denver (Denver Metro Crime Stoppers), la división del FBI de Colorado CBI y el Buró Federal de Investigaciones FBI se unieron a los investigadores locales en los condados de Park y Clear Creek para identificar a Phillips como sospechoso.

McGraw describió a Phillips como un mecánico jubilado que ha vivido en diferentes lugares de Colorado a lo largo de los años. El sospechoso fue detenido en una parada de tránsito planificada, sin incidentes, esposado y llevado a la cárcel. Phillips había estado bajo vigilancia en el momento de su arresto.

"No me sorprende que todavía estuviera por aquí", dijo McGraw. "Sucede, no me sorprendió".

El sargento del alguacil del Condado Park, Wendy Kipple también ha trabajado en este caso durante años. “Es un alivio haber hecho esto, tener un arresto y dar un cierre a las familias”, dijo. "Estos casos se aporderan de ti y no puedes dejarlos ir".