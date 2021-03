Cuomo se rehúsa a renunciar; continúa negando acusaciones de acoso

(NOTICIAS YA).- El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, se disculpó el miércoles por su comportamiento hacia varias mujeres que lo acusan de acoso sexual, aunque negó haber tocado a alguien “inapropiadamente” y rechazó los llamados a renunciar.

Desde una conferencia de prensa en Albany, el demócrata instó a los neoyorquinos a esperar a que proceda la investigación del fiscal general sobre las acusaciones antes de formarse una opinión sobre el asunto.

“Nunca toqué a nadie de manera inapropiada. No supe en ese momento que estaba haciendo que alguien se sintiera incómodo”, explicó el gobernador.

LEE: Acusan al gobernador de NY, Andrew Cuomo, de acoso sexual

Cuomo comenzó su sesión informativa hablando sobre los números de COVID-19 en el estado y no abordó las acusaciones hasta el final de la sesión informativa.

“Quiero que los neoyorquinos escuchen directamente de mí sobre este tema. Primero, apoyo plenamente el derecho de la mujer a presentar (sus acusaciones), y creo que debería alentarse en todos los sentidos”, dijo el mandatario.

“Ahora entiendo que actué de una manera que hizo que la gente se sintiera incómoda. No fue intencional y me disculpo sincera y profundamente por ello. Me siento muy mal por ello y, francamente, me avergüenza, y no es fácil decirlo, pero esa es la verdad”, expresó.

“Nunca tuve la intención de ofender a nadie o lastimar a nadie o causarle dolor a nadie. Eso es lo último que querría hacer”, concluyó el político.

Hasta el momento, tres mujeres han acusado a Cuomo de conducta sexual inapropiada, lo que se suma a la crisis por COVID-19 que enfrenta el gobernador y que ha desencadenado varios llamados para que renuncie.

LEE: Expastor de jóvenes en Colorado Springs fue acusado de abusar sexualmente de un menor

LEGISLADORES BUSCAN LIMITAR SUS FACULTADES

Al mismo tiempo, los legisladores del estado de Nueva York buscan derogar los poderes ejecutivos ampliados de Cuomo relacionados con la pandemia de coronavirus.

El proyecto de ley, anunciado el martes por la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, y el presidente de la Asamblea, Carl Heastie, impediría al gobernador emitir nuevas directivas ejecutivas. Cualquier modificación o renovación estaría sujeta a revisión legislativa.

“Creo que todos entienden dónde estábamos en marzo (pasado) y dónde estamos ahora. Ciertamente vemos la necesidad de una respuesta rápida, pero también queremos avanzar hacia un sistema de mayor supervisión y revisión. El público merece tener controles y contrapesos”, dijo Stewart-Cousins ​​en un comunicado.

LEE: Una mujer fue la primera en recibir la vacuna contra COVID en el estado de NY

“Un año después de la pandemia, y conforme los neoyorquinos reciben la vacuna, los poderes temporales de emergencia han cumplido su propósito: es hora de que sean derogados. Estos poderes de emergencia temporales fueron otorgados cuando Nueva York fue devastada por un virus del que no sabíamos nada. Ahora es el momento de que nuestro gobierno vuelva al orden normal”, agregó Heastie.

Se espera que el proyecto de ley se apruebe rápidamente y llegue al escritorio del gobernador en una semana; en caso de que Cuomo intente rechazarlo, los demócratas tienen una mayoría a prueba de veto en la legislatura.

*Con información de CNN

VIDEO RELACIONADO: