Hispano “fue condenado siendo inocente”, denuncia su esposa

(NOTICIAS YA).-Una madre hispana realizó una protesta justo en frente del capitolio estatal para llamar la atención del gobernador Jared Polis, con la intención de solicitarle que sea reabierto el caso de su esposo, quien, según ella, fue acusado de tener marihuana en su propiedad “sin evidencias”.

Se trata de Yudarqui Fornaris, quien relató que su marido, Jorge Rodríguez, de 52 años, fue sentenciado en el año 2019 a 16 años de prisión por estar presuntamente encargado de un lugar donde se producía marihuana.

Sin embargo, la familia de Rodríguez asegura que él se encuentra actualmente en la prisión Arkansas Valley siendo inocente, reiterando así que fue sentenciado de manera injusta por un delito que no cometió.

“Yo digo esto porque mi esposo no vivía en la propiedad; primeramente, estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada”, indicó Yudarqui, la esposa de Jorge.

Además, la mujer contó que la policía no hizo ningún arresto al momento de los hechos “porque según ellos no había necesidad de hacerlo” y “el dueño de la propiedad dijo que mi esposo estaba de visita”.

No obstante, a los dos meses de este percance, Rodríguez fue arrestado en el aeropuerto de Miami, ciudad donde vivía.

“Esto ha impactado a mi familia, yo he estado hospitalizada por esta misma situación dos veces, mi niño he tenido que sacarlo de la escuela porque ha sufrido trauma psicológico, depresión (…) Perdí mi trabajo, producto de esto también, es horrible”, agregó Yudarqui.

Ante lo expuesto, la familia explicó que está protestando frente al capitolio estatal para “pedir al gobernador que, por favor, se lo suplicamos, ya yo hice lo correspondiente, hice una aplicación para que él me diera una entrevista, hemos mandado carta, mi hijo también, tenemos pruebas y evidencias de su inocencia”.

Por su parte, David Huerta, amigo de Jorge, comentó que “este es un caso que no tiene sentido, no hay evidencias, no hay nada".