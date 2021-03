Luego de oponerse a la vacuna, dos hispana derribaron sus propios temores y ahora ayudan a educar a la comunidad

(NOTICIAS YA).-El gobernador Jared Polis celebró que el 70 por ciento de los adultos mayores de 70 años han sido vacunados contra el Covid-19, pero tan solo el cinco por ciento de ellos son hispanos pese a que representan el 30 por ciento de las muertes debido al virus en Denver y el 50 por ciento de los casos de la ciudad.

Varias organizaciones sociales se dieron a la tarea de investigar por qué se presenta esta situación y encontraron dos causas principales, una es que los hispanos

La segunda es

‘Falta de educación, de alguien que los escuche que les pregunte qué les preocupa de la vacuna y les explique, no solo que les digan es tu turno, inscríbete y espera en la fila’, agrega Yoli.

Como María Zubiate, promotora de la organización Cultivando, quien se oponía a la vacuna porque creía que:

‘Me iban a poner el virus, que me iba a enfermar, eso era lo que yo pensaba’.

Pero su mejor herramienta para convencerse a sí misma de la importancia de inmunizarse fue su propia experiencia al ver a sus dos hijos contagiados de Covid-19.

‘Fue un momento muy difícil, por el hecho de que no se espera uno esto’, agrega María quien además de derribar sus propios miedos, ahora ayuda a informar a la comunidad hispana.

Pero el trabajo de Yoli y María no es convencerlos de vacunarse, sino ayudarlos a derribar los temores y que tomen su propia decisión.

Para ellas luego de hacer todo este proceso educativo, el momento que más las llena de satisfacción es cuando:

‘Me están llamando y me dicen ya estoy lista, me quiero poner la vacuna. Ok vamos’