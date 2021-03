Primer día de escuela presencial en distrito de Scotts Valley

(NOTICIAS YA).- (NOTICIAS COSTA CENTRAL).- Hoy fue el primer día de clases para estudiantes del distrito de Scotts Valley ..Fueron muchos meses de preparación y espera para alumnos y padres de familia..

Cerca de 60 estudiantes de la escuela primaria Brook Knoll en el condado de Santa Cruz tuvieron su primer día de clase, de la misma manera hoy también comenzaron a vacunarse maestros del condado en Monterey

Con gran alegría y disciplina mas de 60 estudiantes de kinder y de educación especializada de la escuela Brook Knoll asistieron a su primer dia de clase y de educacion presencial.

La próxima semana será educacion en persona para primer grado , después segundo y tercero ..al finalizar marzo tendran todos los grados

La superintendente del distrito de Scotts Valley dijo están muy emocionados y han trabajado meses para llegar este día.

Al ingresar a la escuela tomaron la temperatura a los estudiantes y verificaron si tenian síntomas.

En los salones de clases los pupitres estan a seis pies de distancia, y tienen plexiglas

Según el director de la escuela los estudiantes deben tener el cubrebocas puesto adentro y fuera de clase

y toda la escuea esta diseñada con símbolos para mantener la distancia social .

Un padre de familia se sintió muy emocionado y nervioso a la vez por este dia. es el primer día de kinder de su hija y le gusta que tenga interaccion social , sabe que su hija estara segura en la escuela.

Mientras tanto hoy decenas de educadores y personal de educación del condado de Monterey comenzaron a vacunarse son mas de 20 mil los elegibles.

"experiencia fue buena porque no me dolió ni sentí cuando el doctor me aplicó la vacuna

fui al hospital natividad de un sitio para los educadores me fue muy bien", comentó Sandra Kohn

profesora presescolar.

El personal educativo que desee registrarse para vacunación lo puede hacer en la pagina del condado de Monterey

-https://www.co.monterey.ca.us/

- en los hospitales regionales como natividad, memorial,o chomp

- farmacias (cvs)

- médico personal

Por otra parte el distrito escolar de la peninsula de Monterey anunció que la apertura en persona sera el 8 y 9 de abril para el kinder transicional hasta grado quinto.

abril 12 sera para sexto, noveno y decimo grado.

abril 19: septimo, octavo, decimo primero y decimo segundo.